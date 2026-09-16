Αθλητικά

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Το γκολ του Γκονζάλες για την ισοφάριση των Πειραιωτών σε 1-1

Ο Μεξικανός επιθετικός άνοιξε... λογαριασμό στο Europa League
Γκονζάλες
Η φάση με το γκολ του Γκονζάλες (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει από τη Γιαγκελόνια στο “Καραϊσκάκης”, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, αλλά ο Αρμάντο Γκονζάλες ισοφάρισε το σκορ σε 1-1 πριν το ημίχρονο.

Με τη Γιαγκελόνια να έχει “παγώσει” το γήπεδο στο 20′, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση πριν το ημίχρονο, “πίεσε” την άμυνα των Πολωνών και τελικά κατάφερε να σκοράρει με τον Αρμάντο Γκονζάλες.

Στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης και μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ο Μεξικανός επιθετικός βρήκε την μπάλα μπροστά του στην περιοχή και πλάσαρε ιδανικά, για να φέρει το ματς στα ίσα για τους Πειραιώτες.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ για τον Γκονζάλες, στην πρώτη του συμμετοχή με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη.

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