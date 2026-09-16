Μπαρτσελόνα – Σανταντέρ 7-2: «Επτάστεροι» οι Καταλανοί έκαναν το 6/6 στην Ισπανία με χατ-τρικ του Ραφίνια

Η Μπαρτσελόνα είναι ασταμάτητη στην Ισπανία και “διέλυσε” με 7-2 τη Σανταντέρ στην 6η αγωνιστική της “La Liga”, για να συνεχίσει με το απόλυτο στο πρωτάθλημα, όπου έχει ήδη φθάσει τα 28 γκολ.

Αυτή τη φορά μάλιστα, έφθασε στην… εφτάρα κόντρα στη Σανταντέρ, με νέους πρωταγωνιστές, αφού πέραν από τους συνήθεις υπόπτους, Λαμίν Γιαμάλ και Ραφίνια, το δρόμο προς τα δίχτυα βρήκαν για την Μπαρτσελόνα και οι Ζοάο Κανσέλο και Γκάμπριελ Ζεσούς.

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Ο πρώτος άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 8′, ενώ ο Βραζιλιάνος επιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Καταλανών λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Ενδιάμεσα ο Ραφίνια έκανε χατ-τρικ με δύο πέναλτι, ενώ το… κερασάκι στη νίκη της ομάδας του έβαλε ο Λαμίν Γιαμάλ σκοράροντας στο 89′.

Γκεγέ και Ζαμπίρι πέτυχαν τα γκολ της Σανταντέρ, με το δεύτερο να έρχεται μετά από απίθανο λάθος του Σέζνι.