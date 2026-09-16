Σφοδρή καταιγίδα και αναβολή στο Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Ισπανία

Το παιχνίδι της Λεβάντε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για την ισπανική La Liga, αναβλήθηκε από τη διοργανώτρια αρχή, μετά από μία σφοδρή καταιγίδα, λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

Η κακοκαιρία “χτύπησε” το Λεβάντε στην Ισπανία και έτσι, η τοπική ομάδα δεν ήταν σε θέση να υποδεχθεί την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο παιχνίδι για την 6η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

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Η σφοδρότητα της βροχής μάλιστα, οδήγησε σε οριστική αναβολή του αγώνα, με τη “La Liga” να καλείται πλέον να ανακοινώσει μία νέα ημερομηνία για το ματς.

🚨 ¡SUSPENDIDO EL LEVANTE-ATHLETIC! 🌧️ La climatología adversa en el Ciutat de València impide que se dispute el partido ❌🏟️ https://t.co/6gpCJrXOrl — BeSoccer (@besoccer_ES) September 16, 2026

Το γήπεδο φάνηκε να έχει μετατραπεί σε… ποτάμι.