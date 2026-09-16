Αθλητικά

Σφοδρή καταιγίδα και αναβολή στο Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Ισπανία

Εικόνες... αποκάλυψης στο γήπεδο της Λεβάντε
Σφοδρή καταιγίδα και αναβολή στο Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Ισπανία
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Το παιχνίδι της Λεβάντε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για την ισπανική La Liga, αναβλήθηκε από τη διοργανώτρια αρχή, μετά από μία σφοδρή καταιγίδα, λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

Η κακοκαιρία “χτύπησε” το Λεβάντε στην Ισπανία και έτσι, η τοπική ομάδα δεν ήταν σε θέση να υποδεχθεί την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο παιχνίδι για την 6η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η σφοδρότητα της βροχής μάλιστα, οδήγησε σε οριστική αναβολή του αγώνα, με τη “La Liga” να καλείται πλέον να ανακοινώσει μία νέα ημερομηνία για το ματς.

Το γήπεδο φάνηκε να έχει μετατραπεί σε… ποτάμι.

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