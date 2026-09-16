Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε ξανά κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπράιτον

Μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League, ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, μειώνοντας το σκορ σε 2-1 για την Μπράιτον πριν το ημίχρονο.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει προηγηθεί από νωρίς με γκολ των Λασέι και Μάουν πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, η Μπράιτον χρειαζόταν ένα γκολ για να ξαναμπεί στο ματς και το βρήκε με τον Μπάμπη Κωστούλα.

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Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, έφυγε στην πλάτη της άμυνας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και με ωραίο πλασέ νίκησε τον Ντάρλοου για να μειώσει το σκορ για την ομάδα του.

Charalampos Kostoulas 45′ +1. Big mistake by Karl Darlow Manchester United 2-1 Brighton https://t.co/qDgVQUxXAY — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 16, 2026

Ο Κωστούλας είχε πετύχει το πρώτο του γκολ στην Premier League, στην ήττα της Μπράιτον με 4-2 από τη Γιουνάιτεντ.