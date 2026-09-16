Αθλητικά

Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε ξανά κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπράιτον

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το δεύτερο γκολ του στο Ολντ Τράφορντ
Ο Μπάμπης Κωστούλας
Ο Μπάμπης Κωστούλας με την μπάλα, μετά το γκολ του στο Ολντ Τράφορντ / Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
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Μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League, ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, μειώνοντας το σκορ σε 2-1 για την Μπράιτον πριν το ημίχρονο.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει προηγηθεί από νωρίς με γκολ των Λασέι και Μάουν πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, η Μπράιτον χρειαζόταν ένα γκολ για να ξαναμπεί στο ματς και το βρήκε με τον Μπάμπη Κωστούλα.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, έφυγε στην πλάτη της άμυνας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και με ωραίο πλασέ νίκησε τον Ντάρλοου για να μειώσει το σκορ για την ομάδα του.

Ο Κωστούλας είχε πετύχει το πρώτο του γκολ στην Premier League, στην ήττα της Μπράιτον με 4-2 από τη Γιουνάιτεντ.

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Αθλητικά
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