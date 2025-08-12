Europa League: Η Ριέκα επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν προκριθεί επί της Βόλφσμπεργκερ

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τον αγώνα ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ στο Europa League, αλλά πλέον γνωρίζει και τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση αν προκριθεί, αφού η Ριέκα εξασφάλισε τη δικής της πρόκριση επί της Σέλμπουρν.

Παρά την ήττα με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της, η Ριέκα έκανε διπλό με τη σειρά της στην Ιρλανδία και μάλιστα με σκορ 3-1, για να ρίξει στο… καναβάτσο τη Σέλμπουρν και να πάρει το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του Europa League, όπου και είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Οι Κροάτες χρειάστηκαν ένα γκολ του Όρετς στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης για να “απαντήσουν” στην ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα από τους Ιρλανδούς στο 86′ και να προκριθούν στα play off του Europa League. Περιμένουν έτσι να μάθουν τον αντίπαλό τους, με τον ΠΑΟΚ να είναι… γνώριμός τους, αφού τους είχε αποκλείσει το 2021 στο Conference League.