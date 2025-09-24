Europa League: Μπέτις και Νότιγχαμ Φόρεστ μοιράστηκαν βαθμούς στην πρεμιέρα τους στη League Phase – Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Η δράση στη φετινή League Phase του Europa League ξεκίνησε με 9 αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει η ισοπαλία της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Μπέτις στην Ισπανία και το διπλό της Ρόμα του Τσιμίκα στην έδρα της Νις.

Η Νότιγχαμ του Άγγελου Ποστέκογλου επέστρεψε στην Ευρώπη και «άγγιξε» μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στη Σεβίλλη, όταν ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και προηγήθηκε 2-1 της Μπέτις. Όμως ο Άντονι μίλησε τελευταίος και χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στους γηπεδούχους στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό επί 90 λεπτά, η Ρόμα επικράτησε με 2-1 της Νις στην Κυανή Ακτή. Ο Έλληνας άσος είχε εξαιρετική απόδοση, «σερβίροντας» το δεύτερο γκολ στον Μαντσίνι, για μία Ρόμα που είδε τους δύο στόπερ της να σκοράρουν (Μαντσίνι, Εντικά).

Ο Μπέλιο ήταν ο άνθρωπος που «καθάρισε» για τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο 3-1 επί της Φενέρμπαχτσε, ενώ Ερυθρός Αστέρας και Σέλτικ μοιράστηκαν τους βαθμούς (1-1).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase

Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1

Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2

Νις – Ρόμα 1-2

Μπέτις – Νότιγχαμ 2-2

Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1

Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0

25/9 19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου

25/9 19:45 Λιλ – Μπραν

25/9 22:00 Άστον Βίλα – Μπολόνια

25/9 22:00 Ουτρέχτη – Λιόν

25/9 22:00 Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν

25/9 22:00 Ρέιντζερς – Γκενκ

25/9 22:00 Ζάλτσμπουργκ – Πόρτο

25/9 22:00 Στουτγκάρδη – Θέλτα

25/9 22:00 Γιουγκ Μπόις – Παναθηναϊκός