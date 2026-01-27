Europa League: Οι διαιτητές των αγώνων των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο φινάλε της League Phase

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιόν και δίνει μάχη για την πρώτη οκτάδα του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία ενόψει των πλέι οφ που ακολουθούν.

Την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα θα διευθύνει ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα. Βοηθοί του είναι Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ και Μιγκέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος θα είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας. Ισπανοί θα είναι και στο VAR οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ.

Ισπανός διαιτητής θα είναι και στην αναμέτρηση της Λιόν με τον ΠΑΟΚ στη Γαλλία και συγκεκριμένα ο Ρικάρντο ντε Μπούργος. Βοηθοί του θα είναι οι Ίκερ Ντε Φρανσίσκο και Ιβάν Μασό Γκρανάδο, ενώ τέταρτος θα είναι ο Άντριαν Καρδέρο. Στο VAR θα είναι ο Πολωνός Τόμας Κβιατόβσκι με βοηθό τον Ντελ Θέρο Γκράντε.