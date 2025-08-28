Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην κλήρωση της Παρασκευής

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι (14:00) της Παρασκευής (29/8/2025) στη Νιόν.
Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γκρουπ.
Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας για να δώσει ένα παιχνίδι εντός κι ένα εκτός έδρας, ενώ υπάρχει περιορισμός που δεν επιτρέπει στις δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν ως αντίπαλοι στην League phase του Europa League.
Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Europa League
1o γκρουπ δυναμικότητας
Ρόμα
Πόρτο
Ρέιντζερς
Φέγενορντ
Λιλ
Ντίναμο Ζάγκρεμπ
Μπέτις
Ζάλτσμπουργκ
Άστον Βίλα
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Φενέρμπαχτσε
Μπράγκα
Ερυθρός Αστέρας
Λιόν
ΠΑΟΚ
Βικτόρια Πλζεν
Φερεντσβάρος
Σέλτικ
Μακάμπι Τελ Αβίβ
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Γιουνγκ Μπόις
Βασιλεία
Μίντιλαντ
Φράιμπουργκ
Λουντογκόρετς
Νότιγχαμ
Στουρμ Γκρατς
Στεάουα
Νις
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Μπολόνια
Θέλτα
Στουτγκάρδη
Παναθηναϊκός
Μάλμε
Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ουτρέχτη
Γκενκ
Μπραν
Oι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase
1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026