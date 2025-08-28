Αθλητικά

Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην κλήρωση της Παρασκευής

Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας ο ΠΑΟΚ, στο τέταρτο ο Παναθηναϊκός
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι (14:00) της Παρασκευής (29/8/2025) στη Νιόν.

Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γκρουπ.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας για να δώσει ένα παιχνίδι εντός κι ένα εκτός έδρας, ενώ υπάρχει περιορισμός που δεν επιτρέπει στις δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν ως αντίπαλοι στην League phase του Europa League.

Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Europa League

1o γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα
Πόρτο
Ρέιντζερς
Φέγενορντ
Λιλ
Ντίναμο Ζάγκρεμπ
Μπέτις
Ζάλτσμπουργκ
Άστον Βίλα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε
Μπράγκα
Ερυθρός Αστέρας
Λιόν
ΠΑΟΚ
Βικτόρια Πλζεν
Φερεντσβάρος
Σέλτικ
Μακάμπι Τελ Αβίβ

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις
Βασιλεία
Μίντιλαντ
Φράιμπουργκ
Λουντογκόρετς
Νότιγχαμ
Στουρμ Γκρατς
Στεάουα
Νις

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια
Θέλτα
Στουτγκάρδη
Παναθηναϊκός
Μάλμε
Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ουτρέχτη
Γκενκ
Μπραν

Oι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo