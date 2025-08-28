Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην κλήρωση της Παρασκευής

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι (14:00) της Παρασκευής (29/8/2025) στη Νιόν.

Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γκρουπ.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας για να δώσει ένα παιχνίδι εντός κι ένα εκτός έδρας, ενώ υπάρχει περιορισμός που δεν επιτρέπει στις δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν ως αντίπαλοι στην League phase του Europa League.

Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Europa League

1o γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Μπέτις

Ζάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε

Μπράγκα

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

ΠΑΟΚ

Βικτόρια Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Μακάμπι Τελ Αβίβ

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις

Βασιλεία

Μίντιλαντ

Φράιμπουργκ

Λουντογκόρετς

Νότιγχαμ

Στουρμ Γκρατς

Στεάουα

Νις

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια

Θέλτα

Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός

Μάλμε

Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ουτρέχτη

Γκενκ

Μπραν

Oι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026