Europa League: Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των ομάδων στη League Phase

Η κλήρωση για τη League Phase του Europa League έκανε γνωστές τις αντιπάλους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, αλλά και ολόκληρο το πρόγραμμα των 36 ομάδων.

Η κατάργηση των ομίλων της διοργάνωσης έχει φέρει μία League Phase με 36 ομάδες να “παλεύουν” στην ίδια βαθμολογία για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και έτσι όλα τα παιχνίδια ενδιαφέρουν τους πάντες.

Η κλήρωση της UEFA έβγαλε έτσι και το αναλυτικό πρόγραμμα για το σύνολο των ομάδων της διοργάνωσης, με τρία εντός και τρία εκτός έδρας παιχνίδια για κάθε μία από αυτές.

Το πρόγραμμα όλων των ομάδων στο Europa League

(*Ο πρώτος αντίπαλος είναι εντός έδρας και στη συνέχεια εναλλάξ)

Ρόμα: Λιλ, Ρέιντζερς, Βικτόρια Πλζεν, Σέλτικ, Μίντιλαντ, Νις, Στουτγκάρδη, Παναθηναϊκός

Πόρτο: Ρέινζτερς, Ζάλτσμπουργκ, Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρια, Νις, Νότιγχαμ Φόρεστ, Μάλμε, Ουτρέχτη

Ρέιντζερς: Ρόμα, Πόρτο, Μπράγκα, Φρερντσβάρος, Λουντογκόρετς, Στουρμ Γκρατς, Γκενκκ, Μπραν

Φέγενορντ: Άστον Βίλα, Μπέτις, Σέλτικ, Μπράγκα, Στουρμ Γκρατς, Στεάουα, Παναθηναϊκός, Στουτγκάρδη

Λιλ: Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ρόμα, ΠΑΟΚ, Ερυθρός Αστέρας, Φράιμπουργκ, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν, Θέλτα

Ντινάμο Ζάγκρεμπ: Μπέτις, Λιλ, Φενέρμπαχτσε, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Στεάουα Βουκουρεστίου, Μίντιλαντ, Θέλτα, Μάλμε

Μπέτις: Φέγενορντ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Λυλων, ΠΑΟΚ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Λουντογκόρετς, Ουτρέχτη, Γκενκ

Ζάλτσμπουργκ: Πόρτο, Άστον Βίλα, Φερεντσβάρος, Λυών, Βασιλεία, Φράιμπουργκ, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Μπολόνια

Άστον Βίλα: Ζάλτσμπουργκ, Φέγενορντ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε, Γιούνγκ Μπόις, Βασιλεία, Μπολόνια, Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Φενέρμπαχτσε: Άστον Βίλα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλζεν, Νις, Στεάουα Βουκουρεστίου, Στουτγκάρδ, Μπραν

Μπράγκα: Φέγενορντ, Ρέιντζερς, Ερυθρός Αστέρας, Σέλτικ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Νις, Γκενκ, Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ερυθρός Αστέρας: Λιλ, Πόρτο, Σέλτικ, Μπράγκα, Στεάουα Βουκουρεστίου, Στουρμ Γκρατς, Θέλτα, Μάλμε

Λυών: Ζάλτσμπουργκ, Μπέτις, ΠΑΟΚ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Βασιλεία, Γιούνγκ Μπόις, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Ουτρέχτη

ΠΑΟΚ: Μπέτις, Λιλ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Λυών, Γιούνγκ Μπόις, Λουντογκόρετς, Μπραν, Θέλτα

Βικτόρια Πλζεν: Πόρτο, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε, Φερεντσβάρος, Φράιμπουργκ, Βασιλεία, Μάλμε, Παναθηναϊκός

Φερεντσβάρος: Ρέιντζερς, Ζάλτσμπουργκ, Βικτόρια Πλζεν, Φενέρμπαχτσε, Λουντογκόρετς, Νότιγχαμ Φόρεστ, Παναθηναϊκός, Γκενκ

Σέλτικ: Ρόμα, Φέγενορντ, Μπράγκα, Ερυθρός Αστέρας, Στουρμ Γκρατς, Μίντιλαντ, Ουτρέχτη, Μπολόνια

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Άστον Βίλα, Λυών, ΠΑΟΚ, Μίντιλαντ, Φράιμπουργκ, Μπολόνια, Στουτγκάρδη

Γιούνγκ Μπόις: Λιλ, Άστον Βίλα, Λυών, ΠΑΟΚ, Λουντογκόρετς, Στεάοαυα Βουκουρεστίου, Παναθηναϊκός, Στουτγκάρδη

Βασιλεία: Άστον Βίλα, Ζάλτσμπουργκ, Βικτόρια Πλζεν, Λυών, Στεάουα Βουκουρεστίου, Φράιμπουργκ, Στουτγκάρδη, Γκενκ

Μίντιλαντ: Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ρόμα, Σέλτικ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Στουρμ Γκρατς, Νότιγχαμ Φόρεστ, Γκενκ, Μπραν

Φράιμπουργκ: Ζάλτσμπουργκ, Λιλ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Βικτόρια Πλζεν, Βασιλεία, Νις, Γιούνγκ Μπόις, Θέλτα, Μάλμε

Λουντογκόρετς: Μπέτις, Ρέιντζερς, ΠΑΟΚ, Φερεντσβάρος, Νις, Γιούνγκ Μπόις, Θέλτα, Μάλμε

Νότιγχαμ Φόρεστ: Πόρτο, Μπέτις, Φερεντσβάρος, Μπράγκα, Μίντιλαντ, Στουρμ Γκρατς, Μάλμε, Ουτρέχτη

Στουρμ Γκρατς: Ρέιντζερς, Φέγενορντ, Ερυθρός Αστέρας, Σέλτικ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Μίντιλαντ, Μπραν, Παναθηναϊκός

Στεάουα Βουκουρεστίου: Φέγενορντ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Φενέρμπαχτσε, Ερυθρός Αστέρας, Γιούνγκ Μπόις, Βασιλεία, Μπολόνια, Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Νις: Ρόμα, Πόρτο, Μπράγκα, Φενέρμπαχτσε, Φράιμπουργκ, Λουντογκόρετς, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Θέλτα

Μπολόνια: Ζάλτσμπουργκ, Άστον Βίλα, Σέλτικ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φράιμπουργκ, Στεάοαυα Βουκουρεστίου, Μπραν, Θέλτα

Θέλτα: Λιλ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ΠΑΟΚ, Ερυθρός Αστέρας, Νις, Λουντογκόρετς, Μπολόνια, Στουτγκάρδη

Στουτγκάρδη: Φεέγενορντ, Ρόμα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε, Γιούνγκ Μπόις, Βασιλεία, Θέλτα, Γκόου Αχεντ Ιγκλς

Παναθηναϊκός: Ρόμα, Φέγενορντ, Βικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος, Στουρμ Γκρατς, Γιούνγκ Μπόις, Γκόου Αχεντ Ιγκλς, Μάλμε

Μάλμε: Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Πόρτο, Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς, Νόττιγχαμ Φόρεστ, Παναθηναϊκός, Γκενκ

Γκόου Αχεντ Ιγκλς: Άστον Βίλα, Ζάλτσμπουργκ, Μπράγκα, Λυών, Στεάοαυα Βουκουρεστίου, Νις, Στουτγκάρδη, Παναθηναϊκός

Ουτρέχτη: Πόρτο, Μπέτις, Λυών, Σέλτικ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Φράιμπουργκ, Γκενκ, Μπραν

Γκενκ: Μπέτις, Ρέινζερς, Φερεντσβάρος, Μπράγκα, Βασιλεία, Μίντιλαντ, Μάλμε, Ουτρέχτη

Μπραν: Ρέινζτερς, Λιλ, Φενέρμπαχτσε, ΠΑΟΚ, Μίντιλαντ, Στουρμ Γκρατς, Ουτρέχτη, Μπολόνια