Europa League: Το πρόγραμμα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έμαθαν το αναλυτικό πρόγραμμα για τα παιχνίδια τους στη League Phase του Europa League, με τους “πράσινους” να κάνουν πρεμιέρα στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις και τους Θεσσαλονικείς κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase του Europa League στις 25 Σεπτεμβρίου στην Ελβετία και θα “κλείσει” το πρόγραμμά του με εντός έδρας ματς κόντρα στη Ρόμα στις 29 Ιανουαρίου, ενώ ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 24 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρώσει την παρουσία του σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Λιόν.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

1η αγωνιστική (25 Σεπτεμβρίου 2025): Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (2 Οκτωβρίου 2025): Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ίγκλς

3η αγωνιστική (23 Οκτωβρίου 2025): Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική (6 Νοεμβρίου 2025): Μάλμε – Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική (27 Νοεμβρίου 2025): Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

6η αγωνιστική (11 Δεκεμβρίου 2025): Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

7η αγωνιστική (22 Ιανουαρίου 2026): Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική (29 Ιανουαρίου 2026): Παναθηναϊκός – Ρόμα

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

1η αγωνιστική (24 Σεπτεμβρίου 2025): ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)

2η αγωνιστική (2 Οκτωβρίου 2025): Θέλτα – ΠΑΟΚ (22:00)

3η αγωνιστική (23 Οκτωβρίου 2025): Λιλ – ΠΑΟΚ (22:00)

4η αγωνιστική (6 Νοεμβρίου 2025): ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (22:00)

5η αγωνιστική (27 Νοεμβρίου 2025): ΠΑΟΚ – Μπραν (19:45)

6η αγωνιστική (11 Δεκεμβρίου 2025): Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (19:45)

7η αγωνιστική (22 Ιανουαρίου 2026): ΠΑΟΚ – Μπέτις (19:45)

8η αγωνιστική (29 Ιανουαρίου 2026): Λιόν – ΠΑΟΚ (22:00)