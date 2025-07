Εβάν Φουρνιέ για Γιόνας Βαλαντσιούνας: «Υπέροχος παίκτης, ελπίζω να έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του στο ενδεχόμενο μετακίνησης του Γιόνας Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό, με τον Γάλλο γκαρντ να τον αποθεώνει δημόσια μέσω των social media και να τον… προσκαλεί στην Ελλάδα!

Σε Q&A που ο Εβάν Φουρνιέ έκανε Twitter, ρωτήθηκε για την πιθανότητα να φορέσει ο Λιθουανός σέντερ τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η απάντησή του ήταν άμεση και γεμάτη θετικά λόγια για τον επί χρόνια αντίπαλό του.

«Δεν ξέρω αν θα πάει στον Παναθηναϊκό, αλλά ελπίζω να το κάνει. Παίζω αντίπαλός του από όταν ήμασταν 15 χρονών. Υπέροχο παιδί. Υπέροχος παίκτης. Τρομερό για την λίγκα. Όλοι κερδίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος διεθνής.

Ο Φουρνιέ έχει διασταυρώσει τα… ξίφη του με τον Βαλαντσιούνας πολλές φορές στο παρελθόν, τόσο σε επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και στο ΝΒΑ, και γνωρίζει καλά τις ικανότητες αλλά και τον χαρακτήρα του έμπειρου σέντερ.

I got a bit of time on my hands… Q&A?