Εβάν Φουρνιέ για Μόουζες Ράιτ: «Σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Άρνολντ Σβαρτσνέγκερ»

Τρομερή ατάκα του Γάλλου για τον πρώην συμπαίκτη του
Ο Εβάν Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κόντρα στην Παρί
Ο Εβάν Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κόντρα στην Παρί/ EUROKINISSI

Ο Εβαν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο με 76-71, όντας ο κορυφαίος με 15 πόντους, είχε διάθεσει να «παίξει» με τον πρώην συμπαίκτη του στους Πειραιώτες, Μόουζες Ράιτ.

Με αφορμή μία φωτογραφία του Ράιτ με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, σχολίασε στο X «ο φίλος μου σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ» συνοδεύοντας με γέλια την ατάκα του. Με αυτό το σχόλιο αποδεικνύεται ότι οι δύο τους κρατούν στενές επαφές παρά την αποχώρηση του Αμερικανού από τον Ολυμπιακό. 

 

Όπως είναι λογικό, στα σχόλια όλοι οι θαυμαστές του έχουν απολάυσει το συγκεκριμένο πείραγμα στον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.

