Εβάν Φουρνιέ για Μόουζες Ράιτ: «Σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Άρνολντ Σβαρτσνέγκερ»

Ο Εβαν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο με 76-71, όντας ο κορυφαίος με 15 πόντους, είχε διάθεσει να «παίξει» με τον πρώην συμπαίκτη του στους Πειραιώτες, Μόουζες Ράιτ.

Με αφορμή μία φωτογραφία του Ράιτ με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, σχολίασε στο X «ο φίλος μου σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ» συνοδεύοντας με γέλια την ατάκα του. Με αυτό το σχόλιο αποδεικνύεται ότι οι δύο τους κρατούν στενές επαφές παρά την αποχώρηση του Αμερικανού από τον Ολυμπιακό.

My man stopped eating Galaktoboureko and looks like Arnold Schwarzenegger @mant12_ pic.twitter.com/9SS7L0Fj0h — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 19, 2025

Όπως είναι λογικό, στα σχόλια όλοι οι θαυμαστές του έχουν απολάυσει το συγκεκριμένο πείραγμα στον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.