Έβερτον – Άρσεναλ 0-1: Ο Γιόκερες την έστειλε ξανά στην κορυφή της Premier League

Η Άρσεναλ πέρασε με το διπλό 1-0 από την έδρα της Έβερτον και επανήλθε στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League, αφήνοντας ξανά πίσω της την Μάντσεστερ Σίτι στη δεύτερη θέση.

Ένα γκολ του Βίκτορ Γιόκερες από πέναλτι στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στην Άρσεναλ, η οποία ήταν καλύτερη στο ματς και είχε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ κόντρα στην Έβερτον, αλλά έστω κι έτσι, πήρε το πολυπόθητο “τρίποντο” για να παραμείνει σε θέση ισχύος στη βαθμολογία της Premier League.

Οι “κανονιέρηδες” έφθασαν τους 39 βαθμούς και πήγαν ξανά στο +2 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τη “μάχη” του τίτλου να συνεχίζεται στην Αγγλία. Η Έβερτον από την άλλη πλευρά, έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την πρώτη 5άδα της βαθμολογίας και με 22 βαθμούς είναι στη 10η θέση.