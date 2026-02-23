Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: Πήρε «διπλό» με Σέσκο και πλησίασε την 3η θέση στην Premier League

Έστω και με μεγάλη δυσκολία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα στην Premier League. Οι “κόκκινοι διάβολοι” επικράτησαν εκτός έδρας της Έβερτον με 1-0 και πήραν το “τρίποντο” που τους έφερε μόνους στην 4η θέση (+3 από την Τσέλσι) και πολύ κοντά στην 3η του βαθμολογικού πίνακα (-3 από την Άστον Βίλα).

Στο 71′ της αναμέτρησης ο Μπεμό έφυγε από δεξιά στην κόντρα έδωσε έτοιμο γκολ στον Μπένιαμιν Σέσκο, με τον Σλοβένο να “γράφει” το τελικό 0-1 για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με ψύχραιμο πλασέ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει χωρίς ήττα από τις 21 Δεκεμβρίου (10 σερί ματς) μετρώντας 6 νίκες και 4 ισοπαλίες και παρουσιάζοντας καλύτερο “βηματισμό” με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της.

Από την άλλη, η Έβερτον γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα της και έμεινε στην 9η θέση.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 27ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21/02

Άστον Βίλα-Λιντς 1-1

(88′ Έιμπραχαμ – 31′ Σταχ)

Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2

(30′ Γκόμες, 45’+1′ Γουέλμπεκ)

Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1

(3′ Ζοάο Πέδρο – 93′ Φλέμινγκ)

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ 2-1

(14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ)

Κυριακή 22/02

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 1-0

(90′ Γκεσάν)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1

(90’+7′ Μακάλιστερ)

Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-3

(76′ πεν. Λε Φε – 54′, 61′ πεν. Χιμένες, 85′ Ιγουόμπι)

Τότεναμ-Άρσεναλ 1-4

(34′ Κόλο Μουανί – 32′, 61′ Έζε, 47′, 94′ Γκιόκερες)



Δευτέρα 23/02

Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1

(71′ Σέσκο)