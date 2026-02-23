Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: Πήρε «διπλό» με Σέσκο και πλησίασε την 3η θέση στην Premier League

Έστω και με μεγάλη δυσκολία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα στην Premier League. Οι “κόκκινοι διάβολοι” επικράτησαν εκτός έδρας της Έβερτον με 1-0 και πήραν το “τρίποντο” που τους έφερε μόνους στην 4η θέση (+3 από την Τσέλσι) και πολύ κοντά στην 3η του βαθμολογικού πίνακα (-3 από την Άστον Βίλα).
Στο 71′ της αναμέτρησης ο Μπεμό έφυγε από δεξιά στην κόντρα έδωσε έτοιμο γκολ στον Μπένιαμιν Σέσκο, με τον Σλοβένο να “γράφει” το τελικό 0-1 για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με ψύχραιμο πλασέ.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει χωρίς ήττα από τις 21 Δεκεμβρίου (10 σερί ματς) μετρώντας 6 νίκες και 4 ισοπαλίες και παρουσιάζοντας καλύτερο “βηματισμό” με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της.
Από την άλλη, η Έβερτον γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα της και έμεινε στην 9η θέση.
Αποτελέσματα και σκόρερ της 27ης αγωνιστικής:
Σάββατο 21/02
Άστον Βίλα-Λιντς 1-1
(88′ Έιμπραχαμ – 31′ Σταχ)
Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2
(30′ Γκόμες, 45’+1′ Γουέλμπεκ)
Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1
(3′ Ζοάο Πέδρο – 93′ Φλέμινγκ)
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ 2-1
(14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ)
Κυριακή 22/02
Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 1-0
(90′ Γκεσάν)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1
(90’+7′ Μακάλιστερ)
Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-3
(76′ πεν. Λε Φε – 54′, 61′ πεν. Χιμένες, 85′ Ιγουόμπι)
Τότεναμ-Άρσεναλ 1-4
(34′ Κόλο Μουανί – 32′, 61′ Έζε, 47′, 94′ Γκιόκερες)
Δευτέρα 23/02
Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1
(71′ Σέσκο)