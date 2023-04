Η Τότεναμ ήθελε μόνο νίκη στην έδρα της Έβερτον, για να προσπεράσει Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νιουκάστλ στη βαθμολογία της Premier League, προηγήθηκε με εκτέλεση πέναλτι του Κέιν, αλλά στο 90’ η… οβίδα του Κιν της “έκοψε” το “τρίποντο” (1-1). Από μια αποβολή κάθε ομάδα.

Η Έβερτον έκανε κατάθεση… ψυχής απέναντι στην Τότεναμ στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 29η αγωνιστική της Premier League, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό (1-1), στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία.

Η Τότεναμ (4η στη βαθμολογία) εξακολουθεί να χάνει βαθμούς κινδυνεύοντας να μείνει εκτός τετράδας. Έφτασε τους 50, όσους έχουν Νιουκάστλ (3η) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (5η), έχοντας όμως δώσει δυο περισσότερα από αυτές. Την ίδια στιγμή, η Έβερτον έφτασε τους 27 βαθμούς, έναν περισσότερο από την Λιντς που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού.

Το δεύτερο 45λεπτο του αγώνα ήταν… όλα τα λεφτά! Ντουκουρέ και Κέιν είχαν μια αψιμαχία στο 58’, ο μέσος της Έβερτον χτύπησε στο πρόσωπο τον αρχηγό της Τότεναμ και αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα με δέκα παίκτες για σχεδόν ένα ημίχρονο.

How was this awarded as a Red Cad

What if Doucoure went down from Harry Kane first touch in his foot . Would a red been given ???

There in no violent conduct there https://t.co/PTKHhCLfX0