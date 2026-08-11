Ευρωπαϊκό στίβου: Τεντόγλου, Φραντζεσκάκης και Στεφανίδη στο πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας

Με μεγάλη ελληνική παρουσία θα διεξαχθεί η 2η ημέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου, με τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου να ξεχωρίζει.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος να γράψει ιστορία και να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στο παλμαρέ τους, διεκδικώντας το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του μήκους.

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Ο Ολυμπιονίκης του μήκους έδειξε να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στον προκριματικό και ότι αυτός είναι που έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, σε μια φανταστική γι’ αυτόν χρονιά.

Οι ελληνικές συμμετοχές τη δεύτερη μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ ανοίγουν με τους άλτες του ύψους Αντώνη Μέρλο και Αντρέα Μίτα στις 12:33 με το όριο να είναι 2.26.

Στις 13:40 διεξάγονται τα 110 μ. με εμπόδια με τη συμμετοχή του Χρήστου-Παναγιώτη Ρούμτσιου και στις 14:00 ξεκινά ο προκριματικός της δισκοβολίας με την παρουσία του Δημήτρη Παυλίδη. Το όριο είναι 66.00.

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Η Γεωργία Δεσπολλάρη παίρνει μέρος στα 800 μ και θα πρέπει να βρεθεί είτε στις τρίτες πρώτες της σειράς της είτε να έχει έναν από τους τέσσερις καλύτερους χρόνους όσων ακολουθούν.

Το πρωινό πρόγραμμα θα κλείσει με τον Δημήτρη Λεβαντίνο στα 400 μ. με εμπόδια. Για την πρόκριση απαιτείται επίτευξη ενός από τους 12 καλύτερους χρόνους.

Το βράδυ πρώτες μπαίνουν στη μάχη οι Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ (όριο: 4.55) και πριν από τον Μίλτο Τεντόγλου θα έχουμε τον πρώτο τελικό με ελληνικό χρώμα, αυτόν της σφυροβολίας με τον Χρήστο Φραντζεσκάκη στις 21:10.

Τελευταίος θα τρέξει με τα γαλανόλευκα ο Γιώργος Φρανκς στα ημιτελικά των 400 μ. στις 23:00.

Το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών

Πρωί

12:33 Ύψος (Α) Προκριματικός Μέρλος (Β’ Γκρουπ), Μίτα (Α’ Γκρουπ) – Όριο: 2.26 (Διαδοχικά ύψη: 2.10, 2.15, 2.19, 2.23, 2.26)

13:40 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Ρούμτσιος (Β’ σειρά) – Πρόκριση: 12 καλύτεροι χρόνοι

14:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης – Όριο: 66.00

14:05 800 μ. (Γ) Προκριματικός Δεσπολλάρη (Α’ Σειρά) – Πρόκριση: 3 πρώτες & 4 χρόνοι

14:40 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Λεβαντίνος (Α’ Σειρά) – Πρόκριση: 12 καλύτεροι χρόνοι

Απόγευμα

21:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Στεφανίδη (Α’ Γκρουπ), Αδαμοπούλου (Β’ Γκρουπ) – Όριο: 4.55 (Διαδοχικά ύψη: 4.10, 4.25, 4.40, 4.50, 4.55)

21:10 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Φραντζεσκάκης

22:16 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Τεντόγλου

23:00 400 μ. (Α) Ημιτελικός Φρανκς (Γ’ Σειρά) – Πρόκριση: 2 πρώτοι & 2 χρόνοι