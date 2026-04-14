Φαμπιάν Μαροζάν – Στέφανος Τσιτσιπάς: Διεκόπη στο τρίτο σετ η πρεμιέρα του Έλληνα πρωταθλητή στο Μόναχο

Σε διαφορετική ημέρα θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο χωμάτινο τουρνουά του Μονάχου (ATP 500). Το σκοτάδι και η έλλειψη προβολέων στο κεντρικό γήπεδο… πρόλαβε τους δυο τενίστες και διέκοψε την αναμέτρηση.

Με το παιχνίδι να είναι 1-1 σετ (3-6, 7-6) και 2-2 στο τρίτο σετ, ο αγώνας διεκόπη λόγω έλειψης φωτισμού και θα συνεχιστεί την Τετάρτη (15.04.2026). Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε το πρώτο σετ, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση, χάνοντας το δεύτερο στο τάι-μπρέικ. Μάλιστα, ο Μαγυάρος έκανε το 6-6 παρά το match point που είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και εν τέλει έφτασε στο 1-1.

Το γήπεδο δεν διέθετε φωτισμό και ως εκ τούτου υπήρξαν κάποιες διαβουλεύσεις για το αν θα συνεχιστεί ο αγώνας. Ο διαιτητής έκανε σαφές πως το παιχνίδι θα συνεχιστεί έως ότου πέσει ο ήλιος και δεν υπάρχει ορατότητα.