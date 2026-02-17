Φαβορί ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Super League: Οι πιθανότητες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διεκδικούν το πρωτάθλημα της Super League, με τις τρεις ομάδες να βρίσκονται πολύ κοντά στη βαθμολογία λίγο πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου και την έναρξη των πλέι οφ.

Πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανεβάζουν στροφές στη μάχη του τίτλου.

Η Ένωση βρίσκεται στην κορυφή με 49 βαθμούς, οι Πειραιώτες είναι στη δεύτερη θέση με 47 βαθμούς, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά είναι στην τρίτη με 46 βαθμούς αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά, το οποίο αν κερδίσει, θα ανέβει στην πρώτη θέση.

Tο μοντέλο του Football Meets Data ανανέωσε τις πιθανότητές του για την κατάκτηση του τίτλου. Φαβορί παρέμεινε ο Ολυμπιακός με 43.3%, ενώ ακολουθεί η ΑΕΚ με 33% και ο ΠΑΟΚ με 23.5%.

Το ποσοστό του Ολυμπιακού έπεσε λίγο αυτή την εβδομάδα μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, ενώ αυτό της ΑΕΚ ανέβηκε μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Οι πιθανότητες του τίτλου μετά την 21η αγωνιστική:

Ολυμπιακός: 43.4%

ΑΕΚ: 33%

ΠΑΟΚ: 23.5%

Οι πιθανότητες του τίτλου μετά την 20η αγωνιστική:

Ολυμπιακός: 46.7%

ΑΕΚ: 29.7%

ΠΑΟΚ: 23.6%