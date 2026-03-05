Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη με φοβερό Χόρτον Τάκερ για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στη Euroleague

Με τον Τάλεν Χόστον Τάκερ να είναι ασταμάτητος, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 88-70 κόντρα στη Μονακό και συνέχισε την προέλασή της στη φετινή Euroleague, όπου “μετράει” πλέον 9 σερί νίκες.

Έχοντας το προβάδισμα από το ξεκίνημα του αγώνα, η Φενέρμπαχτσε πάτησε και το… γκάζι στο φινάλε, για να φθάσει σε μία επιβλητική επικράτηση επί της Μονακό, η οποία έχει αρχίσει να υποχωρεί αρκετά πια στην κατάταξη της Euroleague.

Ο Τάλεν Χόρτον Τάκερ με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου για την νομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ για τους Μονεγάσκους, ο Μάικ Τζέιμς με 14 πόντους και 8 ασίστ, δεν κατάφερε να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Η Φενέρμπαχτσε ξέφυγε έτσι στην πρώτη θέση της κατάταξης στη Euroleague, έχοντας ρεκόρ 22-7 (έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο με τον Ολυμπιακό), με τη Μονακό να “πέφτει” στο 16-14.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70

Τα στατιστικά των παικτών

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 2, Μπίρσεν, Μπάλντουιν 10 (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 28 (9/14 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπόστον 3, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς 10 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπιτίμ, Γιάντουνεν 10 (2/3 τρίποντα), Κόλσον 14 (4/6 τρίποντα), Μπιρτς 4 (9 ριμπαόυντ), Σίλβα 7 (3/4 δίποντα)

Μονακό (Σπανούλης): Οκόμπο 8 (5 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 12 (6/7 δίποντα), Τάις 11 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Ντιάλο 4 (8 ριμπάουντ), Χέιζ 4, Τάρπι (6 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν 7 (3/3 δίποντα), Νέντοβιτς 8, Στράζελ 2, Τζέιμς 14 (2/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπαόυντ, 8 ασίστ)