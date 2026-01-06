Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός live για την 20η αγωνιστική της Euroleague

Μεγάλο ντέρμπι στην Τουρκία για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ

Η Φενέρμπαχτσε είναι 3η με ρεκόρ 12-6 (7-3 εντός και 5-3 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι 7ος με ρεκόρ 11-7 (6-3 εντός και 5-4 εκτός έδρας). Οι δύο ομάδες "χρωστούν" και το μεταξύ τους ματς στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου, το οποίο οδεύει προς Μάρτιο.