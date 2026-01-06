Αθλητικά

Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός: Με φόρα για το διπλό μέσα στην Πόλη οι Πειραιώτες

Μεγάλη μάχη αναμένεται ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Κωνσταντινούπολη
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν στο ΣΕΦ (KLODIAN LATO
Euroleague
20η αγωνιστική (19:45, Newsit.gr, Novasports 4)
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν στο ΣΕΦ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ (06/01/26, 19:45, Newsit.gr, Novasports 4) στην 20η αγωνιστική της Euroleague και θέλει μία νίκη που θα τον βάλει για τα καλά στο κυνήγι της τετράδας.

Μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ακόμα ένα μεγάλι διπλό στη Euroleague κόντρα στη Φενερμπαχτσέ, που βρίσκεται στην τρίτη θέση της Euroleague. Οι Πειραιώτες είναι στην 7η θέση. Οι δύο ομάδες έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, λόγω της αναβολής του αγώνα στο ΣΕΦ, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Η Φενερμπατχσέ είναι δυνατή στην έδρα της (7-3) παρουσιάζοντας πολύ καλή άμυνα, καθώς στα περισσότερα παιχνίδια έχει κρατήσει τους αντιπάλους της κάτω από τους 80 πόντους. Ο Κρις Σίλβα που μετακόμισε από την ΑΕΚ στην τουρκική ομάδα αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στην διοργάνωση, ενώ ο Ντε Κολό που επίσης πήρε πρόσφατα μεταγραφή στην ομάδα του Σάρας δύσκολα θα αγωνιστεί.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε με την ψυχολογία στα ύψη στην Τουρκία, καθώς η νίκη με 87-82 στο Telekom Center κόντρα στον Παναθηναϊκό, πάντα δίνει έξτρα ώθηση σε πνευματικό επίπεδο, αλλά και στο σωματικό.

Για τους Πειραιώτες δε θα αγωνιστούν οι ΜακΚίσικ και Γουόρντ, ενώ ο Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολος με όχι πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί. Ο Τζόουνς που έφτασε χθες στην Αθήνα για λογαριασμό των ερυθρολεύκων δεν θα είναι διαθέσιμος.

Οι διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Ράντοβιτς, Κορτές και Σίλβα.

Αθλητικά
