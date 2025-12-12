Συμβαίνει τώρα:
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Sold out η αναμέτρηση στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague

Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τις 16 Δεκεμβρίου
Τέσσερις ημέρες πριν την αναμέτρηση ΦενέρμπαχτσεΠαναθηναϊκός στην Πόλη, οι πρωταθλητές Ευρώπης ανακοίνωσαν sold out.

Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός συγκρούονται στην Τουρκία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 19:45 για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της, καθώς η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε sold out, ευχαριστώντας τους φιλάθλους της για τη στήριξη και την ανταπόκριση.

Sold out είναι και το τουρκικό ντέρμπι Φενέρμπαχτσε – Εφές στις 14 Δεκεμβρίου για το πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας.

