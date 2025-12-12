Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Sold out η αναμέτρηση στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague

Τέσσερις ημέρες πριν την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός στην Πόλη, οι πρωταθλητές Ευρώπης ανακοίνωσαν sold out.

Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός συγκρούονται στην Τουρκία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 19:45 για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της, καθώς η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε sold out, ευχαριστώντας τους φιλάθλους της για τη στήριξη και την ανταπόκριση.

Sold out είναι και το τουρκικό ντέρμπι Φενέρμπαχτσε – Εφές στις 14 Δεκεμβρίου για το πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας.