Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις 82-92: Δεύτερη σερί ήττα για τους πρωτοπόρους της Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει να προβληματίζει με την εικόνα της τον τελευταίο καιρό, αφού γνώρισε την 4η ήττα της στα τελευταία πέντε παιχνίδια της στη Euroleague, μετά την “άλωση” της έδρας της από τη Ζαλγκίρις με σκορ 92-82.

Αντιμετωπίζοντας αρκετά προβλήματα τραυματισμών και έχοντας εξασφαλίσει ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague, η Φενέρμπαχτσε φαίνεται να έχει… ρίξει ρυθμούς, με αποτέλεσμα να ηττηθεί σχετικά εύκολα στην έδρα της, από τη Ζαλγκίρις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Λιθουανοί είχαν 6 παίκτες “διψήφιους” στο ματς, με πρώτο σκόρερ τον Σλίβα με 18 πόντους και τον Φρανσίσκο να έχει 14 πόντους και 8 ασίστ. Μπάλντγουιν και Χόρτον Τάκερ με 19 και 18 πόντους ήταν οι κορυφαίοι της τουρκικής ομάδας, η οποία παραμένει πάντως στην πρώτη θέση της κατάταξης στη Euroleague.

Από την άλλη πλευρά, η Ζαλγκίρις συνεχίζει τη “μάχη” για την πρώτη 6άδα, όπου είχε το ίδιο ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό, πριν την έναρξη της 34ης αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 44-49, 62-66, 82-92

Τα στατιστικά των παικτών

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπίρσεν 3 (1), Μπάλντουιν 19 (7/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ασίστ0, Χόρτον-Τάκερ 18 (8/13 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Ντε Κόλο 11 (2), Μπιτίμ 2, Γιάντουνεν 6 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Χολ 4 (2/6 σουτ, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σίλβα 8 (2/4 δίποντα, 4/4 βολές), Κόλσον 11 (3/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπιρτς

Ζαλγκίρις (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 13 (2/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φρανσίσκο 14 (3/5 τρίποντα, 5/7 βολές, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Ράιτ 10 (3/9 δίποντα, 4/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 13 (6/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Λο 4, Σλίβα 18 (2/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Μπιρούτις 6, Μπουτκέβιτσολυς 13 (3/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ουλάνοβας 1