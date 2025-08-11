Αθλητικά

Φεντόρ Τσάλοφ: Θύμα κλοπής ο επιθετικός του ΠΑΟΚ

Κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα ο Ρώσος επιθετικός – Το ποσό που του έκλεψαν
Ο Φεντόρ Τσάλοφ του ΠΑΟΚ
Ο Φεντόρ Τσάλοφ του ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Θύμα κλοπής έπεσε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος βρέθηκε χθες (10.08.2025) σε παραλία της Χαλκιδικής. Άγνωστοι, διέρρηξαν το αυτοκίνητό του, που ήταν παρκαρισμένο σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης στην παραλία “Μυκονιάτικα”, στη Νέα Καλλικράτεια.

Το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ δεν είχε διακριτικά και ήταν ενοικιαζόμενο. Κατά την επιστροφή του, διαπίστωσε τη διάρρηξη, όπου οι δράστες του άρπαξαν μια τσάντα με 200 ευρώ και έγγραφα.

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Καλλικράτειας όπου και κατήγγειλε το περιστατικό.

