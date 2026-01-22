Αθλητικά

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Σε παγωμένες συνθήκες το ματς του Europa League

Τσουχτερό κρύο στη Βουδαπέστη
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (22.01.2026, 22:00, Newsit.gr) τη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena της Βουδαπέστης, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στα playoffs του Europa League, αφήνοντας ανοιχτό και το σενάριο της 8άδας την τελευταία αγωνιστική.

Το έργο του Παναθηναϊκού μόνο εύκολο δεν είναι, μιας και η Φερεντσβάρος παραμένει αήττητη μετά από έξι αγωνιστικές στη διοργάνωση και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της.

Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες προσθέτουν ακόμη έναν βαθμό δυσκολίας στην προσπάθεια της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Την ώρα της σέντρας, η θερμοκρασία στη Βουδαπέστη αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ -1 και -4 βαθμών Κελσίου, με την αίσθηση του κρύου να γίνεται ακόμη πιο έντονη. Μικρές παροδικές χιονοπτώσεις και υψηλή υγρασία, που αγγίζει το 84%, συνθέτουν ένα σκηνικό που απαιτεί αντοχές και απόλυτη συγκέντρωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
78
71
68
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ο ΣΕΓΑΣ για τις εικόνες ντροπής με νερά στο προπονητήριο στίβου του ΟΑΚΑ: «Οι αντοχές μας και η ανοχή στην κοροϊδία εξαντλήθηκαν»
Απαιτούμαι να προβείτε στις ενέργειες που θα επιλύσουν μια και καλή το πρόβλημα των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Δεν κάνετε χάρη σε κανέναν αναφέρεται από τον ΣΕΓΑΣ
ΦΩΤΟ instagram.com
Newsit logo
Newsit logo