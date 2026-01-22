Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Σε παγωμένες συνθήκες το ματς του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (22.01.2026, 22:00, Newsit.gr) τη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena της Βουδαπέστης, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στα playoffs του Europa League, αφήνοντας ανοιχτό και το σενάριο της 8άδας την τελευταία αγωνιστική.

Το έργο του Παναθηναϊκού μόνο εύκολο δεν είναι, μιας και η Φερεντσβάρος παραμένει αήττητη μετά από έξι αγωνιστικές στη διοργάνωση και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της.

Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες προσθέτουν ακόμη έναν βαθμό δυσκολίας στην προσπάθεια της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Την ώρα της σέντρας, η θερμοκρασία στη Βουδαπέστη αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ -1 και -4 βαθμών Κελσίου, με την αίσθηση του κρύου να γίνεται ακόμη πιο έντονη. Μικρές παροδικές χιονοπτώσεις και υψηλή υγρασία, που αγγίζει το 84%, συνθέτουν ένα σκηνικό που απαιτεί αντοχές και απόλυτη συγκέντρωση.