FIFA Best Awards: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής ο Ουσμάν Ντεμπελέ – Το γκολ της χρονιάς έβαλε ο Σαντιάγκο Μοντιέλ

«Σάρωσε» τα βραβεία ο Ντεμπελέ μετά την κατάκτηση του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν
Ο Ντεμπελέ σε αγώνα της Παρί
Ο Ντεμπελέ σε αγώνα της Παρί / REUTERS/Benoit Tessier

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πήρε ένα ακόμη βραβείο για την περσινή τρομερή σεζόν του με την Παρί Σεν Ζερμέν, αφού αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής και στα FIFA Best Awards, όπου ξεχώρισε και το βραβείο Πούσκας για το γκολ της χρονιάς.

Μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Ουσμάν Ντεμπελέ πήρε και το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της σεζόν στα FIFA Best Awards, με τον Σαντιάγκο Μοντιέλ να βραβεύεται για το καλύτερο γκολ της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μοντιέλ πέτυχε ένα “αδιανόητο” γκολ με “ψαλιδάκι” έξω από την περιοχή σε αγώνα της Εστουδιάντες στην Αργεντινή και κατέκτησε με… περίπατο του βραβείο Πούσκας για το 2025.

Πραγματικά εντυπωσιακό γκολ από τον Αργεντινό.

