Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η ώρα του αγώνα και το κανάλι που θα μεταδώσει τη ρεβάνς στα προκριματικά του Conference League

Στο ΟΑΚΑ η δεύτερη πράξη των “μαχών” των δυο ομάδων
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι στο ΟΑΚΑ και θέλει να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League και να τη συνοδεύσει με μια καλή εμφάνιση, μπροστά στο κοινό του.

Το “τριφύλλι” έχει προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη προκριματική φάση του Conference League μετά το “διπλό” που έκανε στο πρώτο ματς με την Πάκσι (1-2). Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το “εισιτήριο” με νίκη ή και με ισοπαλία.

Το Παναθηναϊκός – Πάκσι θα κάνει “σέντρα” στις 21:30, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
124
111
60
57
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo