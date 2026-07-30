Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η ώρα του αγώνα και το κανάλι που θα μεταδώσει τη ρεβάνς στα προκριματικά του Conference League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι στο ΟΑΚΑ και θέλει να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League και να τη συνοδεύσει με μια καλή εμφάνιση, μπροστά στο κοινό του.

Το “τριφύλλι” έχει προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη προκριματική φάση του Conference League μετά το “διπλό” που έκανε στο πρώτο ματς με την Πάκσι (1-2). Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το “εισιτήριο” με νίκη ή και με ισοπαλία.

Το Παναθηναϊκός – Πάκσι θα κάνει “σέντρα” στις 21:30, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.