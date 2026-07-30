Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: Η ώρα του αγώνα και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε τη ρεβάνς στα προκριματικά του Europa League

Ο "δικέφαλος" θέλει να δεύτερη νίκη κόντρα στους Ουκρανούς και πρόκριση
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Πρώτο φετινό ματς για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την Ντινάμο Κιέβου στη ρεβάνς της εκτός έδρας νίκης τους με 3-2, με σκοπό να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον 3ου προκριματικό γύρο του Europa League.

Για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League, θα χρειαστεί να κάνει τρεις προκρίσεις, ενώ στο ενδεχόμενο αποκλεισμού από τους Ουκρανούς θα βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ε΄λαν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στον επόμενο προκριματικό γύρο του Europa League, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι-Άντερλεχτ (1-1 ο πρώτος αγώνας). Εάν αποκλειστεί από την Ντινάμο Κιέβου και “υποβιβαστεί” στα προκριματικά του Conference League, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (0-0 το πρώτο ματς).

Το ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου θα κάνει “σέντρα” στις 20:45, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον OPEN, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.

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Αθλητικά
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