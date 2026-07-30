ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: Η ώρα του αγώνα και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε τη ρεβάνς στα προκριματικά του Europa League

Πρώτο φετινό ματς για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την Ντινάμο Κιέβου στη ρεβάνς της εκτός έδρας νίκης τους με 3-2, με σκοπό να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον 3ου προκριματικό γύρο του Europa League.

Για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League, θα χρειαστεί να κάνει τρεις προκρίσεις, ενώ στο ενδεχόμενο αποκλεισμού από τους Ουκρανούς θα βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

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Ε΄λαν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στον επόμενο προκριματικό γύρο του Europa League, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι-Άντερλεχτ (1-1 ο πρώτος αγώνας). Εάν αποκλειστεί από την Ντινάμο Κιέβου και “υποβιβαστεί” στα προκριματικά του Conference League, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (0-0 το πρώτο ματς).

Το ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου θα κάνει “σέντρα” στις 20:45, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον OPEN, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.