Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στη Ρόμα, συμφώνησαν οι «τζιαλορόσι» με τη Βόλφσμπουργκ

Παίκτης της Ρόμα θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, καθώς οι “τζαλορόσι” τα βρήκαν με τη Βόλφσμπουργκ για τη μετεγγραφή του Έλληνα κεντρικού αμυντικού.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει οριστική συμφωνία της Ρόμα με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκι και την Βόλφσμουργκ. Ο 22χρονος στόπερ αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ιταλία και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και βάλει την υπογραφή του στο deal.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, το συνολικό κόστος της μετεγγραφής του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρόμα ανέρχεται στα 15.000.000 ευρώ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Ο διεθνής αμυντικός φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με την ιταλική ομάδα για συνεργασία διάρκειας πέντε ετών, έως το καλοκαίρι του 2031.

Konstantinos Koulierakis to AS Roma, here we go! Agreement in place with Wolfsburg on all terms.



Agreement also with the defender since yesterday, as reported.



Fee worth around €15m for Koulierakis to become new Roma defender. 🇬🇷 pic.twitter.com/IKEDxGhWWN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Ο Κουλιεράκης θα γίνει έτσι ο 9ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα φορέσει τη φανέλα της Ρόμα.