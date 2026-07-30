Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στη Ρόμα, συμφώνησαν οι «τζιαλορόσι» με τη Βόλφσμπουργκ

Ο νεαρός αμυντικός θα γίνει έτσι ο 9ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα φορέσει τη φανέλα των “τζιαλορόσι”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Παίκτης της Ρόμα θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, καθώς οι “τζαλορόσι” τα βρήκαν με τη Βόλφσμπουργκ για τη μετεγγραφή του Έλληνα κεντρικού αμυντικού.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει οριστική συμφωνία της Ρόμα με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκι και την Βόλφσμουργκ. Ο 22χρονος στόπερ αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ιταλία και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και βάλει την υπογραφή του στο deal.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, το συνολικό κόστος της μετεγγραφής του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρόμα ανέρχεται στα 15.000.000 ευρώ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Ο διεθνής αμυντικός φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με την ιταλική ομάδα για συνεργασία διάρκειας πέντε ετών, έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο Κουλιεράκης θα γίνει έτσι ο 9ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα φορέσει τη φανέλα της Ρόμα.

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