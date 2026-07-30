«Στον Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν, στα 8 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με Ρόμα» γράφουν στην Ιταλία

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει 11 μετεγγραφικές κινήσεις και… συνεχίζει! Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βλέπει την Ρίβερ Πλέιτ να θέλει να τον κάνει δικό της και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στρέψει την προσοχή της στον Ανάς Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα, για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνάς της.

Αν και τις προηγούμενες ώρες, διεθνή δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Σαλάχ-Εντίν δεν ήταν “ζεστός” με το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα, τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ιταλία στέλνουν τον μαροκινό μπακ στον Ολυμπιακό.

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Αυτό αναφέρει και το «Tuttomercatoweb», το οποίο επικαλείται πληροφορίες και από την «Gazzetta dello Sport» και αναφέρουν πως η μεταγραφή του Σαλάχ-Εντίν στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη.

Γίνεται λόγος για οριστική συμφωνία και μια κίνηση που θα φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, αναφέροντας πως σύντομα θα μεταβεί και στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του.

Οι μέχρι τώρα μετεγγραφές του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρα (τερματοφύλακες)

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Μαφέο, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο (άμυνα)

Γκουστάβο Σα, Ρόκα, Ζότα Σίλβα, Φορτούνης (μεσοεπιθετικά)