Αθλητικά

«Στον Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν, στα 8 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με Ρόμα» γράφουν στην Ιταλία

Ένα ακόμα μετεγγραφικό σήριαλ που φαίνεται πως τελειώνει θετικά για τους Πειραιώτες
(Photo by Molly Darlington
(Photo by Molly Darlington/Getty Images)
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Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει 11 μετεγγραφικές κινήσεις και… συνεχίζει! Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βλέπει την Ρίβερ Πλέιτ να θέλει να τον κάνει δικό της και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στρέψει την προσοχή της στον Ανάς Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα, για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνάς της.

Αν και τις προηγούμενες ώρες, διεθνή δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Σαλάχ-Εντίν δεν ήταν “ζεστός” με το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα, τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ιταλία στέλνουν τον μαροκινό μπακ στον Ολυμπιακό.

Αυτό αναφέρει και το «Tuttomercatoweb», το οποίο επικαλείται πληροφορίες και από την «Gazzetta dello Sport» και αναφέρουν πως η μεταγραφή του Σαλάχ-Εντίν στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη.

Γίνεται λόγος για οριστική συμφωνία και μια κίνηση που θα φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, αναφέροντας πως σύντομα θα μεταβεί και στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του.

Οι μέχρι τώρα μετεγγραφές του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρα (τερματοφύλακες)

Μαφέο, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο (άμυνα)

Γκουστάβο Σα, Ρόκα, Ζότα Σίλβα, Φορτούνης (μεσοεπιθετικά)

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