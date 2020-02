Η FIFA φέρεται αποφασισμένη να αλλάξει την ισχύουσα κατάσταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, σε ό,τι αφορά τις μετεγγραφές των ομάδων και συγκεκριμένα των δανεικών ποδοσφαιριστών, βάζοντας “φρένο” σε τέτοιες κινήσεις.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αλλαγές τον προσεχή Ιούλιο, στο πλαίσιο μίας ευρείας μεταρρύθμισης στο σύστημα των μεταγραφών, όπως έκανε και επίσημα γνωστό.

Η κορυφαία αρχή του ποδοσφαίρου παγκοσμίως, ενημέρωσε ότι από την επόμενη σεζόν, κάθε ομάδα θα μπορεί να παραχωρήσει έως οκτώ ποδοσφαιριστές άνω των 22, με τη μορφή δανεισμού, αριθμός που θα θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, με έξι παίκτες, από την σεζόν 2022-32.

Football stakeholders agree further steps in the reform of the transfer system

