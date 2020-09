Πρώτο ματς… έστω και φιλικό, μετά από έξι μήνες! Ο Ολυμπιακός νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τον Ηρακλή (80-50) στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε στο Μέτσοβο.

Μετά από προπονήσεις αρκετών ημερών στο Μέτσοβο, ο Ολυμπιακός βρήκε την ευκαιρία να… ξεμουδιάσει στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας. Οι “ερυθρόλευκοι” αντιμετώπισαν τον Ηρακλή, τον οποίο και νίκησαν εύκολα με 80-50 σε παιχνίδι 38 λεπτών, λόγω απουσιών από την πλευρά του Γηραιού.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα άρχισε να “χτίζει” μια διαφορά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ενώ το παιχνίδι έγινε “περίπατος” στην τελευταία περίοδο (διάρκειας 8 λεπτών), εκεί που ο Ηρακλής σημείωσε μόνο 7 πόντους!

Κορυφαίος για τους “ερυθρόλευκους” ήταν ο ΜακΚίσικ με 15μ πόντους (3 ριμπ., 3 ασ. , 1 κλ.), ενώ ακολούθησαν Βεζένκοφ (13 π.) Μάρτιν (9 π.) Σπανούλης και Έλις ( από 7 π.).

Εκτός 12άδας ήταν οι Κώστας Παπανικολάου, Αντώνης Κόνιαρης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Βασίλης Χρηστίδης.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 47-32, 63-43, 80-50

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νικολαίδης 2 (1 ριμπ.), Χάρισον 5 (1τρ, 2 ριμπ., 4 ασ.), Χαραλαμπόπουλος 5 (1τρ. , 3 ριμπ., 1 κλ.), Σπανούλης 7 (2τρ., 1 ριμπ., 4 ασ., 1 κλ), Σλούκας 4 (1 ριμπ., 4 ασίστ), Μάρτιν 9 (4 ριμπ., 1 ασ.), Βεζέκοφ 13 (1 τρ, 1 ριμπ., 1 ασ.) Πρίντεζης 4 (4 ριμπ., 1 ασ.), Ζαν Σαρλς 4 (8 ριμπ., 2 ασ., 1 κοψ.), Τζένκινς 5 (1 τρ., 2 ριμπ., 4 κλ.), Έλις 7 (2 ριμπ,. 1 κλ., 1 κοψ.), ΜακΚίσικ 15 (3 ριμπ., 3 ασ. , 1 κλ.),

Ηρακλής (Ζιάγκος) Τσίλντρες 2, Σαγκς 2, Σχίζας 4, Καββαδάς 2, Γεωργαλάς 2, Μπόουλινγκ 6(2), Πετανίδης, Ντάνιελς 11, Χάνλαν 14(3), Μουρ 7(1).

