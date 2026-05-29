Φίλος του Ολυμπιακού έκανε τατουάζ τον Εβάν Φουρνιέ με την κούπα της Euroleague

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του, με τον Εβάν Φουρνιέ να αναδεικνύεται MVP του Final Four και τους φίλους της ομάδας είναι πανευτυχείς, τόσο για την επιτυχία των Πειραιωτών, όσο και γιατί έγινε στο “T-Center” του Παναθηναϊκού.

Η χαρά των φίλων του Ολυμπιακού, από την κατάκτησης της Euroleague είναι τέτοια, που ένας οπαδός της ομάδας “χτύπησε” ένα εντυπωσιακό τατουάζ, με τον Εβάν Φουρνιέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συγκεκριμένος οπαδός του Ολυμπιακού αποφάσισε να έχει για πάντα στο κορμί του τη στιγμή που ο Εβάν Φουρνιέ κράτησε στα χέρια του το τρόπαιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vanboik (@vanboik_)

Πλέον, η μηρός του θα φέρει αυτό το εντυπωσιακό και μεγάλο tattoo.