Αθλητικά

Final Four Euroleague 2026: H δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων έκανε και αυτή γρήγορο sold out

Ο φετινός τίτλος θα κριθεί στο Telekom Center Athens, από τις 22 έως τις 24 Μαΐου
ΦΩΤΟ euroleaguebasketball.net
ΦΩΤΟ euroleaguebasketball.net

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας (22-24/5) που θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, με τον κόσμο να δείχνει τη μεγάλη του λαχτάρα, για μια θέση στο Telekom Center Athens.

Περίπου δύο εβδομάδες μετά την πρώτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων, η Euroleague ξεκίνησε την Πέμπτη (26.02.2026) τη δεύτερη και τα μαγικά χαρτάκια έγιναν ανάρπαστα. Θυμίζουμε ότι τα εισιτήρια της πρώτης φάσης είχαν εξαντληθεί μέσα σε πέντε λεπτά από την κυκλοφορία τους και τώρα χρειάστηκε περίπου 40 λεπτά, για να υπάρξει sold out.

Το μήνυμα που εμφανίζεται πλέον, όταν κάποιος προσπαθεί να κλείσει ένα εισιτήριο
Το μήνυμα που εμφανίζεται πλέον, όταν κάποιος προσπαθεί να κλείσει ένα εισιτήριο

 

Τα εισιτήρια θα διατεθούν σε ακόμη δύο φάσεις, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
138
105
74
62
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo