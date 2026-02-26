Final Four Euroleague 2026: H δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων έκανε και αυτή γρήγορο sold out

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας (22-24/5) που θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, με τον κόσμο να δείχνει τη μεγάλη του λαχτάρα, για μια θέση στο Telekom Center Athens.

Περίπου δύο εβδομάδες μετά την πρώτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων, η Euroleague ξεκίνησε την Πέμπτη (26.02.2026) τη δεύτερη και τα μαγικά χαρτάκια έγιναν ανάρπαστα. Θυμίζουμε ότι τα εισιτήρια της πρώτης φάσης είχαν εξαντληθεί μέσα σε πέντε λεπτά από την κυκλοφορία τους και τώρα χρειάστηκε περίπου 40 λεπτά, για να υπάρξει sold out.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα εισιτήρια θα διατεθούν σε ακόμη δύο φάσεις, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.