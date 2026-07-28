Financial Times: «Η FIFA θέλει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ»

Το Μουντιάλ της Αμερικής ολοκληρώθηκε με απόλυτη εμπορική επιτυχία για τη FIFA, όμως ο Τζιάνι Ινφαντίνο φαίνεται ότι σκοπεύει να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από την εμπορική οντότητα της διοργάνωσης, πουλώντας το 20% σε επενδυτές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο της διοργάνωσης του Μουντιάλ, με στόχο νέα έσοδα ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου συνεργάζεται με τραπεζίτες της JPMorgan για να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές που θα αναλάβουν περίπου το 20% του μεριδίου της νέας οντότητας, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αναμένεται να δημιουργήσει έσοδα τουλάχιστον 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τρέχοντα τετραετή κύκλο του, ενισχυμένα από την εμπορική επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτού του καλοκαιριού.

Η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, βοήθησε τη FIFA να αυξήσει τα έσοδα από 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια στον προηγούμενο κύκλο. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την πώληση του μεριδίου θα βοηθήσουν την παγκόσμια Ομοσπονδία να μετακυλήσει περισσότερα κεφάλαια στις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της, ανέφερε ένα από τα άτομα.

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Η FIFA, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ελβετία, έχει επίσης δείξει την πρόθεσή της να εισέλθει στο παιχνίδι των συλλόγων μέσω της επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Επίσης, εξετάζει εάν θα επεκτείνει το Παγκόσμιο Κύπελλο από 48 ομάδες σε 64.

Άλλοι αθλητικοί φορείς – συμπεριλαμβανομένων των ισπανικών και γαλλικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου – έχουν συστήσει ξεχωριστές εμπορικές οντότητες προκειμένου να προσελκύσουν εξωτερικά κεφάλαια. Τα επενδυτικά σχέδια της FIFA βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες και θα υποβληθούν σε τελική έγκριση.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ