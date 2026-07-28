Παναθηναϊκός – Πάκσι: Πάνω από 20.000 οπαδοί στο ΟΑΚΑ για το ματς του Conference League

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Πάκσι στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, με πάνω από 20.000 οπαδούς του να αναμένονται στις κερκίδες.

Μετά τη νίκη του με 2-1 στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν, ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση επί της Πάκσι στα προκριματικά του Conference League και οι οπαδοί του ελπίζουν ότι θα πανηγυρίσουν στο φινάλε της αναμέτρησης.

Πάνω από 10.000 εισιτήρια έχουν έτσι ήδη πωληθεί για τον αγώνα και με δεδομένο ότι οι “πράσινοι” έχουν διαθέσει και 12.000 εισιτήρια διαρκείας, ο κόσμος που θα βρεθεί στις εξέδρες του ΟΑΚΑ θα είναι αρκετός.