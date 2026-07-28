Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Πάκσι: Πάνω από 20.000 οπαδοί στο ΟΑΚΑ για το ματς του Conference League

Την υποστήριξη των οπαδών του θα έχει ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με την Πάκσι
ΟΑΚΑ
Εργασίες στο ΟΑΚΑ πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού (POOL / ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Πάκσι στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, με πάνω από 20.000 οπαδούς του να αναμένονται στις κερκίδες.

Μετά τη νίκη του με 2-1 στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν, ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση επί της Πάκσι στα προκριματικά του Conference League και οι οπαδοί του ελπίζουν ότι θα πανηγυρίσουν στο φινάλε της αναμέτρησης.

Πάνω από 10.000 εισιτήρια έχουν έτσι ήδη πωληθεί για τον αγώνα και με δεδομένο ότι οι “πράσινοι” έχουν διαθέσει και 12.000 εισιτήρια διαρκείας, ο κόσμος που θα βρεθεί στις εξέδρες του ΟΑΚΑ θα είναι αρκετός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
70
65
59
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo