Αθλητικά

Ο Στέφαν Ορτέγκα έφθασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Περνάει από ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώνεται ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού
Ο Στέφαν Ορτέγκα
ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝ ΟΡΤΕΓΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Στέφαν Ορτέγκα έφθασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό και ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα των Πειραιωτών.

Μετά από μία τριετία στη Μάντσεστερ Σίτι και ένα δανεισμό στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Στέφαν Ορτέγκα θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, καλύπτοντας το κενό του Κωνσταντή Τζολάκη, που πήρε μετεγγραφή για την αγγλική Χαλ.

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝ ΟΡΤΕΓΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝ ΟΡΤΕΓΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝ ΟΡΤΕΓΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Οι δηλώσεις του Ορτέγκα

“Πήρε καιρό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά η οικογένεια Μαρινάκη με ήθελε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να δω το σταφ και τους συμπαίκτες μου. Έχω ξαναβρεθεί εδώ, με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Super Cup, οπότε ξέρω τις εγκαταστάσεις και το γήπεδο της ομάδας. 

Πρώτα από όλα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον πρώτο βασικό στόχο, που είναι να προκριθούμε στο Champions League. Έπειτα πρέπει να είμαστε πάντα πρωταθλητές εδώ.”

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