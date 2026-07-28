Ο Μαρκ Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεση να κάνει τατουάζ με τον Ντε Λα Φουέντε μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026

Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ της Αμερικής και ο Μαρκ Κουκουρέγια κράτησε την υπόσχεσή του να κάνει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή του στην εθνική, Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Όπως φαίνεται και σε σχετικά video και φωτογραφίες στα social media, ο Μαρκ Κουκουρέγια πήρε… θέση για να ξεκινήσει το τατουάζ στο σώμα του και θα έχει πλέον τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε πάνω του για πάντα, με τους δύο άνδρες να ενώνει πλέον το Μουντιάλ της Αμερικής.

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Το τατουάζ στον Ισπανό παγκόσμιο πρωταθλητή, που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, θα κάνει διάσημος tatoo artist, Χοακίν Γκάνγκα, από τη Μούρθια.

🇪🇸🫱🏻‍🫲🏼 Marc Cucurella, getting tattoo of Luis de la Fuente’s face as he promised before the World Cup. 😁 pic.twitter.com/M8d6llfyOC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Ο Γκάνγκα έχει κάνει μεταξύ άλλων τατουάζ στους Λεμπρόν Τζέιμς και ο Drake.