Φινλανδία – Ελλάδα 3-2: Ήττα στο τάι μπρέικ και αποκλεισμός για την Εθνική βόλεϊ ανδρών στους «16» του Eurovolley

Η Εθνική βόλεϊ ανδρών της Ελλάδας ηττήθηκε 3-2 από τη Φινλανδία και αποκλείστηκε στη φάση των «16» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Μετά από ένα γεμάτο ματς πέντε σετ η Εθνική βόλεϊ ανδρών δεν τα κατάφερε και η Φινλανδία πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κερδίζοντας 15-13 στο τάι μπρέικ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο σετ και κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ μέχρι και 15-8. Η Φινλανδία μείωσε, όμως η Εθνική βόλεϊ έκανε το 1-0 κερδίζοντας 25-22 το σετ. Οι Σκανδιναβοί αντέδρασαν και έκαναν περίπατο στο δεύτερο σετ, καθώς επιβλήθηκαν 25-16 για την ισοφάριση σε 1-1.

Η ομάδα του Κώστρα Χριστοφιδέλλη εμφανίστηκε ξανά στο γήπεδο στο τρίτο σετ, το οποίο ήταν κλειστό και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 25-22 ξανά για να κάνει το 2-1 και να βρεθεί κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι Φινλανδοί έδειξαν την ποιότητά τους και έστειλαν το ματς στο τάι μπρέικ, καθώς κέρδισαν 25-23 στο τέταρτο σετ. Στο καθοριστικό σετ, που και πάλι ήταν ανταγωνιστικό Η Φινλανδία πήρε τη νίκη με 15-13 και προκρίθηκε στους «8» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Έλληνες παίκτες έδωσαν τα πάντα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την απόδοσή τους στο τουρνουά, μιας και άφησαν καλές εντυπώσεις και μας γέμισαν ελπίδες για το μέλλον του αθλήματος.

Τα σετ: 22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 13-15.

Φινλανδία (Όλι Κούναρι): Μάρτιλα Λ. 21 (19/37 επ., 2 άσσοι, 39% υπ. – 27% άριστες), Χαπανιέμι 8 (5/8 επ., 3 μπλοκ), Γιοκέλα 20 (14/26 επ., 6 μπλοκ), Σαβονσάλμι 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Μαρτίλα Ν. 21 (17/37 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 65% υπ. – 50% άριστες), Ιβάνοφ 2 (0/1 επ., 2 μπλοκ), / Κόικα (λ, 38% υπ. – 15% άριστες), Ρονκάινεν, Ζμπάνκοφ, Βάλιμα, Λίντκβιστ 2 (2/3 επ.).

Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 9 (8/13 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 12 (10/35 επ., 2 μπλοκ, 20% υπ.-15% άριστες), Βουλκίδης 13 (12/18 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ράπτης 12 (12/24 επ., 42% υπ.-26% άριστες), Μάρκου 20 (17/31 επ., 3 άσσοι) / Χανδρινός Αρ., (λ, 52% υπ.-29% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμαπαλής, Χανδρινός Σπ. 3 (3/6 επ., 36% υπ.-09% άριστες), Μούχλιας Δ. 1 (1/2 επ.), Βαϊόπουλος.