Αθλητικά

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ live για την 5η αγωνιστική της Super League

Σπουδαίο ματς στο Αγρίνιο με Παναιτωλικό και Αγρίνιο να ψάχνουν την 4η νίκη τους σε 5 αγώνες
ΠΑΟΚ
Super League
5η αγωνιστική
0 - 2
Πρώτο ημίχρονο
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν το γκολ του Εντιαγέ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναιτωλικό για την 5η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με μόλις μία ήττα, αμφότερες από τον Παναθηναϊκό.

21:49 | 20.09.2026
Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ!
21:48 | 20.09.2026

Ο ΠΑΟΚ ήταν "κυρίαρχος" στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και με τέρματα των Άλι και Εντιαγέ, πήρε προβάδισμα με 2-0 στο ματς, πριν την ανάπαυλα

21:46 | 20.09.2026
Ημίχρονο στο Αγρίνιο!
21:42 | 20.09.2026
Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ!
21:40 | 20.09.2026
39'

Μετά από φάση διαρκειάς στην περιοχή του Παναιτωλικού, η μπάλα στρώθηκε στον Εντιαγέ, ο οποίος και σκόραρε για δεύτερο σερί ματς του ΠΑΟΚ, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του στο Αγρίνιο

21:38 | 20.09.2026
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:37 | 20.09.2026

Νωρίτερα η φάση του Πέλκα για τον ΠΑΟΚ, με το γκολ που δεν μέτρησε

 

21:35 | 20.09.2026
33'

Ωραία συνεργασία του Ζίβκοβιτς με τον Γιάκιτς και τον Άλι στην αντεπίθεση και ο Σουηδός με φοβερή ενέργεια και σουτ που βρήκε και σε αντίπαλο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο ματς.

21:34 | 20.09.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:25 | 20.09.2026
30'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το ξεκίνημα του αγώνα

21:24 | 20.09.2026

Η πρώτη φάση του ματς για τον ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ

 

21:22 | 20.09.2026
21'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Νέα ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ, με τον Πέλκα να κάνει ωραίο πλασέ και να αναγκάζει σε δύσκολη απόκρουση τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού. Στην εξέλιξη της φάσης ο Εντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε

21:17 | 20.09.2026

Ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο της μπάλας και αναπτύσσεται ωραία επιθετικά στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, αλλά τα έχει... χαλάσει στην τελική προσπάθεια

21:13 | 20.09.2026
15'

Ωραία επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, αλλά το σουτ του Ζίβκοβιτς κόντραρε σε αμυντικό

21:13 | 20.09.2026

Συνεχίζει πάντως προς το παρόν ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ

21:10 | 20.09.2026
9'

Ο Ζαφείρης έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας να πονάει μετά από ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου

21:09 | 20.09.2026
21:05 | 20.09.2026
5'

Άστοχο σουτ του Μπάμπα για τον ΠΑΟΚ

21:02 | 20.09.2026
1'

Ο Εντιαγέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Παναιτωλικού, αλλά δεν κατάφερε να σουτάρει καλά, μαρκαρισμένος από αντίπαλο

20:59 | 20.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:59 | 20.09.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

20:56 | 20.09.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:54 | 20.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος του συνδέσμου Αθηνών

20:53 | 20.09.2026
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού

 

Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης, Αποστολόπουλος, Νακάμπα, Κόγιτς, Εράκοβιτς, Τζενεπό, Οπόκου, Μπάτζι

20:52 | 20.09.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ


Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Άλι, Εντιαγέ.

20:48 | 20.09.2026

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πάντως κάποια προβλήματα της τελευταίας στιγμής με Κόστα και Τάισον

 

Ο Τάισον
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Ντιέγκο Κόστα και Τάισον έμειναν εκτός με προβλήματα της τελευταίας στιγμής για τους Θεσσαλονικείς
Ο Τάχα Άλι θα πάρει τη θέση του Τάισον στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
20:47 | 20.09.2026

Οι δύο ομάδες έχουν τρεις νίκες σε τέσσερα ματς, με τη μοναδική ήττα για αμφότερες να έρχεται από τον Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ

20:44 | 20.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Super League

20:43 | 20.09.2026
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