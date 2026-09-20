Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ live για την 5η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναιτωλικό για την 5η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με μόλις μία ήττα, αμφότερες από τον Παναθηναϊκό.
Ο ΠΑΟΚ ήταν "κυρίαρχος" στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και με τέρματα των Άλι και Εντιαγέ, πήρε προβάδισμα με 2-0 στο ματς, πριν την ανάπαυλα
Μετά από φάση διαρκειάς στην περιοχή του Παναιτωλικού, η μπάλα στρώθηκε στον Εντιαγέ, ο οποίος και σκόραρε για δεύτερο σερί ματς του ΠΑΟΚ, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του στο Αγρίνιο
Νωρίτερα η φάση του Πέλκα για τον ΠΑΟΚ, με το γκολ που δεν μέτρησε
Ωραία συνεργασία του Ζίβκοβιτς με τον Γιάκιτς και τον Άλι στην αντεπίθεση και ο Σουηδός με φοβερή ενέργεια και σουτ που βρήκε και σε αντίπαλο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο ματς.
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το ξεκίνημα του αγώνα
Η πρώτη φάση του ματς για τον ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ
Νέα ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ, με τον Πέλκα να κάνει ωραίο πλασέ και να αναγκάζει σε δύσκολη απόκρουση τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού. Στην εξέλιξη της φάσης ο Εντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε
Ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο της μπάλας και αναπτύσσεται ωραία επιθετικά στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, αλλά τα έχει... χαλάσει στην τελική προσπάθεια
Ωραία επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, αλλά το σουτ του Ζίβκοβιτς κόντραρε σε αμυντικό
Συνεχίζει πάντως προς το παρόν ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ
Ο Ζαφείρης έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας να πονάει μετά από ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου
Άστοχο σουτ του Μπάμπα για τον ΠΑΟΚ
Ο Εντιαγέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Παναιτωλικού, αλλά δεν κατάφερε να σουτάρει καλά, μαρκαρισμένος από αντίπαλο
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος του συνδέσμου Αθηνών
Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης, Αποστολόπουλος, Νακάμπα, Κόγιτς, Εράκοβιτς, Τζενεπό, Οπόκου, Μπάτζι
Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Άλι, Εντιαγέ.
Οι δύο ομάδες έχουν τρεις νίκες σε τέσσερα ματς, με τη μοναδική ήττα για αμφότερες να έρχεται από τον Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Super League