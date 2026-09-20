Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ live για την 5η αγωνιστική της Super League

21'

Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Νέα ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ, με τον Πέλκα να κάνει ωραίο πλασέ και να αναγκάζει σε δύσκολη απόκρουση τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού. Στην εξέλιξη της φάσης ο Εντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε