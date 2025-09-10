Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Φινλανδία – Γεωργία 93-79 τελικό: Στα ημιτελικά του Eurobasket οι Φινλανδοί

Η Φινλανδία γράφει ιστορία στο φετινό Eurobasket
REUTERS
Eurobasket 2025
Προημιτελικός
93 - 79
ΤΕΛΙΚΟ
REUTERS/Ints Kalnins

Η Φινλανδία νίκησε τη Γεωργία με 93-79 στον τρίτο προημιτελικό του Eurobasket. Πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γερμανία – Σλοβενία.

18:52 | 10.09.2025
Καλή συνέχεια από το newsit.gr
18:52 | 10.09.2025
Περιμένει τον νικητή του Γερμανία - Σλοβενία
18:52 | 10.09.2025
Στα ημιτελικά η παρέα του Μάρκανεν
18:50 | 10.09.2025
Τέλος αγώνα! Φινλανδία - Γεωργία 93-79
18:50 | 10.09.2025
93-79 με τρίποντο του Μαξούνι
18:47 | 10.09.2025
90-79 από τον Μαμουκελασβίλι
18:46 | 10.09.2025
90-77 απαντάει με τρίποντο ο Σανάτζε
18:46 | 10.09.2025
90-74 από τον Γιάντουνεν
18:45 | 10.09.2025
88-74 με 1/2 βολές του Μαξούνι
18:44 | 10.09.2025
Με τρία λεπτά να απομένουν, το παιχνίδι έχει ήδη τελειώσει!
18:43 | 10.09.2025
Αντιαθλητικό και τεχνική ποινή! Αποβλήθηκε και ο Γεωργιανός φόργουορντ
18:42 | 10.09.2025
Εκτός ελέγχου ο Σενγκέλια!

Ακολούθησε το παράδειγμα του Μπιτάτζε και χτύπησε άσχημα τον Μαξούνι!

18:39 | 10.09.2025
87-74 με τρίποντο του Βάλτονεν
18:39 | 10.09.2025
84-74 με τρίποντο του Βάλτονεν
18:39 | 10.09.2025
Όλα είναι ανοιχτά, η Γεωργία δεν τα παρατάει
18:38 | 10.09.2025
81-74 με 2/2 βολές του Μπόλντγοιυν, πέντε λεπτά πριν το τέλος
18:36 | 10.09.2025
81-72 με 2/2 βολές του Σενγκέλια
18:35 | 10.09.2025

Με τέσσερα προσωπικά φάουλ στον πάγκο ο Μάρκανεν

18:34 | 10.09.2025
81-70 με τρίποντο του Μαμουκελασβίλι
18:31 | 10.09.2025
Έξι λεπτά για το φινάλε
18:31 | 10.09.2025
Και τρίποντο για τη Φινλανδία (81-67) η οποία βγάζει αντίδραση και ξεφεύγει και πάλι
18:31 | 10.09.2025
78-67 με 2/2 βολές του Γιάντουνεν
18:26 | 10.09.2025
Ο Γκόγκα Μπιτάτζε αποβλήθηκε από το παιχνίδι!

Δολοφονικό φάουλ στον Γιάντουνεν

18:26 | 10.09.2025
Ο Φινλανδός γκαρντ ευστόχησε από το σπίτι... του σε νεκρό χρόνο
18:24 | 10.09.2025
76-67 με τεράστιο τρίποντο του Λιτλ
18:24 | 10.09.2025
8 λεπτά ακόμα για το φινάλε του αγώνα
18:23 | 10.09.2025
73-67 με κάρφωμα του Μαμουκελασβίλι και το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή!
18:23 | 10.09.2025

73-65 παραμένουν στο παιχνίδι οι Γεωργιανοί

18:23 | 10.09.2025

73-63 με κάρφωμα του Μάρκανεν

18:21 | 10.09.2025

71-63 με 2/2 βολές του Μπιτάτζε

18:20 | 10.09.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
18:19 | 10.09.2025
Φινλανδία - Γεωργία 71-62 στο 30'
18:15 | 10.09.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου με τους Γεωργιανούς να ρίχνουν τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους με πρωταγωνιστή τον Μαμουκελασβίλι
18:12 | 10.09.2025
69-59 μειώνουν στους 10 πόντους οι Γεωργιανοί, ένα λεπτό πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου

Τάιμ άουτ από τους Φινλανδούς

18:10 | 10.09.2025
67-55 με 2/2 βολές του Σενγκέλια. Δεν τα παρατούν ποτέ οι Γεωργιανοί
18:09 | 10.09.2025
Ασταμάτητος ο Μάρκανεν, κάνει το 67-51
18:09 | 10.09.2025
65-49 με νέο τρίποντο του Σάλιν
18:07 | 10.09.2025

62-49 μειώνει κι άλλο ο Σενγκέλια

18:06 | 10.09.2025

62-47 με τρίποντο του Σανάτζε

18:05 | 10.09.2025

Απαντάει ο Μαμουκελασβίλι για το 62-44

18:04 | 10.09.2025
62-42 με τρίποντο του Γιάντουνεν
18:04 | 10.09.2025

Χάνει τη βολή της τεχνικής ο Σανάτζε, παραμένει το 59-42

18:01 | 10.09.2025
Τεχνική ποινή στον πάγκο των Φινλανδών που διαμαρτυρήθηκαν για αντιαθλητικό του Σενγκέλια στον Γιάντουνεν

Στη συνέχεια οι διαιτητές πηγαίνουν να δουν τη φάση και δίνουν λανθασμένα απλό φάουλ...

18:01 | 10.09.2025
59-42 οι Φινλανδοί κρατούν άνετα το προβάδισμα
18:00 | 10.09.2025
17:59 | 10.09.2025
57-42 μετά από δύο λεπτά

Χωρίς καλάθι στις πρώτες επιθέσεις οι Φινλανδοί

17:57 | 10.09.2025
Νευρικό ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο, όπως και στο πρώτο

Μετά ακολούθησε η καταιγίδα... τριπόντων

17:57 | 10.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του προημιτελικού
17:42 | 10.09.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Φινλανδία - Γεωργία 57-40
17:40 | 10.09.2025
Ο ιπτάμενος νεαρός Μούρινεν
17:40 | 10.09.2025
55-37 με 2/2 βολές του Μαξούνι
17:38 | 10.09.2025
Τεχνική ποινή στον Μπιτάτζε και 53-37 από τον Μάρκανεν

Σειρά του Μαξούνι να εκτελέσει βολές

17:38 | 10.09.2025

52-37 απαντάει με τρίποντο ο Σανάτζε

17:38 | 10.09.2025
52-34 με τρομερό κάρφωμα του Μάρκανεν!
17:35 | 10.09.2025

50-34 με 2/2 βολές του Μαμουκελασβίλι

17:34 | 10.09.2025
50-32 με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Γιάντουνεν
17:34 | 10.09.2025
47-32 σταθερά μπροστά με διψήφια διαφορά οι Φινλανδοί
17:32 | 10.09.2025
Καταιγισμός τριπόντων από τους Φινλανδούς
17:31 | 10.09.2025
45-30 με νέα τρίποντη βόμβα του Σάλιν!

Κάνουν πάρτι από την περιφέρεια οι Φινλανδοί

17:30 | 10.09.2025

42-30 από τον Γιάντουνεν

17:29 | 10.09.2025

40-30 με 2/2 βολές του Σενγκέλια

17:28 | 10.09.2025
40-28 με τρίποντο του Μούρινεν!
17:28 | 10.09.2025

37-28 απαντάει ο Μαμουκελασβίλι

17:28 | 10.09.2025
37-26 με απίστευτο κάρφωμα του νεαρού Μούρινεν!
17:27 | 10.09.2025
35-26 μειώνει με τρίποντο ο Σενγκέλια
17:25 | 10.09.2025

35-23 με 2/2 βολές του Μούρινεν

17:23 | 10.09.2025
Λάουρι Μάρκανεν on fire!
17:23 | 10.09.2025

33-23 με τρίποντο του Σανάτζε

17:22 | 10.09.2025
17:22 | 10.09.2025

33-20 μειώνει ο Μπιτάτζε

17:22 | 10.09.2025

33-18 με νέα τρίποντη βόμβα του Μαξούνι

17:21 | 10.09.2025

30-18 μειώνει με τρίποντο ο Μαμουκελασβίλι

17:21 | 10.09.2025

30-15 από τον Μαξούνι και double-score

17:20 | 10.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
17:20 | 10.09.2025
Τα στατιστικά της πρώτης περιόδου

Φινλανδία: 5/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 0/1 βολή, 11 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 3 επιθετικά), 8 ασίστ, 4 φάουλ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ

Γεωργία: 4/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ (5 αμυντικά - 2 επιθετικά), 5 ασίστ, 4 φάουλ, 2 λάθη, 2 μπλοκ

17:16 | 10.09.2025
28-15 με τρίποντη βόμβα του Γιάντουνεν στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου!

Καταιγιστικοί οι Φινλανδοί από την περιφέρεια

17:16 | 10.09.2025

25-15 με νέο τρίποντο του Σάλιν

17:14 | 10.09.2025

22-15 μειώνει ο Σερμαντίνι

17:13 | 10.09.2025
22-13 για τη Φινλανδία!

Οι Φινλανδοί πυροβολούν από την περιφέρεια και ξεφεύγουν με 9 πόντους λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου

17:12 | 10.09.2025
19-13 με τρίποντο του Σάλιν
17:10 | 10.09.2025

16-13 με 1/2 βολές του Μαμουκελασβίλι

17:10 | 10.09.2025

16-12 με τον Μαξούνι

17:09 | 10.09.2025

14-12 μπροστά και πάλι η Φινλανδία με τον Μάρκανεν

17:09 | 10.09.2025

12-12 με κάρφωμα του Σενγκέλια

17:08 | 10.09.2025

12-10 μπροστά η Φινλανδία με τον Μάρκανεν

17:06 | 10.09.2025
10-10 ισοφαρίζει ο Σάλιν στο 5'
17:06 | 10.09.2025

8-10 με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Μπιτάτζε

17:06 | 10.09.2025

8-7 απαντάει η Φινλανδία με τρίποντο του Γιάντουνεν

17:04 | 10.09.2025

5-7 μπροστά και πάλι η Γεωργία με τρίποντο του Σενγκέλια

17:04 | 10.09.2025

5-4 προσπερνάει η Φινλανδία με τρίποντο του Μάρκανεν

17:03 | 10.09.2025

2-4 μπροστά η Γεωργία με καλάθι του Σενγκέλια

17:02 | 10.09.2025

2-2 μετά από 2 λεπτά

17:02 | 10.09.2025
Πάμε τώρα στο παιχνίδι, το οποίο έχει ξεκινήσει κάπως νευρικά για τις δύο ομάδες
17:01 | 10.09.2025
Ο νικητής προκρίνεται στα ημιτελικά και μπαίνει στη ζώνη των μεταλλίων

Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γερμανία - Σλοβενία στα ημιτελικά

17:01 | 10.09.2025
Φινλανδία και Γεωργία είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις του τουρνουά

Κανείς δεν περίμενε ότι θα έφταναν μέχρι τα προημιτελικά, με τη Φινλανδία να σοκάρει τους Σέρβους και τη Γεωργία τους Γάλλους

17:01 | 10.09.2025
Ο Βασίλης Τολιόπουλος με τον Κώστα Σλούκα στο Ελλάδα - Λιθουανία
Λιθουανία – Ελλάδα: Η έκρηξη του Βασίλη Τολιόπουλου, ο σαρωτικός Γιάννης και ο καταλυτικός Κώστας Αντετοκούνμπο
Ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκαναν το βήμα μπροστά στον προημιτελικό με τη Λιθουανία
17:00 | 10.09.2025

Οι Έλληνες φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν χαλαρά τον τρίτο προημιτελικό, με τη γαλανόλευκη να έχει κλείσει από χθες θέση στα ημιτελικά, μετά τη νίκη της επί της Λιθουανίας

17:00 | 10.09.2025
Δεύτερη ημέρα προημιτελικών, η οποία είναι χαλαρή για την Εθνική Ελλάδας
16:57 | 10.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Φινλανδίας με τη Γεωργία για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo