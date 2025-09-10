Η Φινλανδία νίκησε τη Γεωργία με 93-79 στον τρίτο προημιτελικό του Eurobasket. Πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γερμανία – Σλοβενία.
Φινλανδία – Γεωργία 93-79 τελικό: Στα ημιτελικά του Eurobasket οι Φινλανδοί
Ακολούθησε το παράδειγμα του Μπιτάτζε και χτύπησε άσχημα τον Μαξούνι!
Με τέσσερα προσωπικά φάουλ στον πάγκο ο Μάρκανεν
Δολοφονικό φάουλ στον Γιάντουνεν
73-65 παραμένουν στο παιχνίδι οι Γεωργιανοί
73-63 με κάρφωμα του Μάρκανεν
71-63 με 2/2 βολές του Μπιτάτζε
Τάιμ άουτ από τους Φινλανδούς
62-49 μειώνει κι άλλο ο Σενγκέλια
62-47 με τρίποντο του Σανάτζε
Απαντάει ο Μαμουκελασβίλι για το 62-44
Χάνει τη βολή της τεχνικής ο Σανάτζε, παραμένει το 59-42
Στη συνέχεια οι διαιτητές πηγαίνουν να δουν τη φάση και δίνουν λανθασμένα απλό φάουλ...
Χωρίς καλάθι στις πρώτες επιθέσεις οι Φινλανδοί
Μετά ακολούθησε η καταιγίδα... τριπόντων
Σειρά του Μαξούνι να εκτελέσει βολές
52-37 απαντάει με τρίποντο ο Σανάτζε
50-34 με 2/2 βολές του Μαμουκελασβίλι
Κάνουν πάρτι από την περιφέρεια οι Φινλανδοί
42-30 από τον Γιάντουνεν
40-30 με 2/2 βολές του Σενγκέλια
37-28 απαντάει ο Μαμουκελασβίλι
35-23 με 2/2 βολές του Μούρινεν
33-23 με τρίποντο του Σανάτζε
33-20 μειώνει ο Μπιτάτζε
33-18 με νέα τρίποντη βόμβα του Μαξούνι
30-18 μειώνει με τρίποντο ο Μαμουκελασβίλι
30-15 από τον Μαξούνι και double-score
Φινλανδία: 5/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 0/1 βολή, 11 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 3 επιθετικά), 8 ασίστ, 4 φάουλ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ
Γεωργία: 4/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ (5 αμυντικά - 2 επιθετικά), 5 ασίστ, 4 φάουλ, 2 λάθη, 2 μπλοκ
Καταιγιστικοί οι Φινλανδοί από την περιφέρεια
25-15 με νέο τρίποντο του Σάλιν
22-15 μειώνει ο Σερμαντίνι
Οι Φινλανδοί πυροβολούν από την περιφέρεια και ξεφεύγουν με 9 πόντους λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου
16-13 με 1/2 βολές του Μαμουκελασβίλι
16-12 με τον Μαξούνι
14-12 μπροστά και πάλι η Φινλανδία με τον Μάρκανεν
12-12 με κάρφωμα του Σενγκέλια
12-10 μπροστά η Φινλανδία με τον Μάρκανεν
8-10 με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Μπιτάτζε
8-7 απαντάει η Φινλανδία με τρίποντο του Γιάντουνεν
5-7 μπροστά και πάλι η Γεωργία με τρίποντο του Σενγκέλια
5-4 προσπερνάει η Φινλανδία με τρίποντο του Μάρκανεν
2-4 μπροστά η Γεωργία με καλάθι του Σενγκέλια
2-2 μετά από 2 λεπτά
Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γερμανία - Σλοβενία στα ημιτελικά
Κανείς δεν περίμενε ότι θα έφταναν μέχρι τα προημιτελικά, με τη Φινλανδία να σοκάρει τους Σέρβους και τη Γεωργία τους Γάλλους
Οι Έλληνες φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν χαλαρά τον τρίτο προημιτελικό, με τη γαλανόλευκη να έχει κλείσει από χθες θέση στα ημιτελικά, μετά τη νίκη της επί της Λιθουανίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Φινλανδίας με τη Γεωργία για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025
