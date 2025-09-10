Λιθουανία – Ελλάδα: Η έκρηξη του Βασίλη Τολιόπουλου, ο σαρωτικός Γιάννης και ο καταλυτικός Κώστας Αντετοκούνμπο

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έψαχνε τους παίκτες που θα βγουν μπροστά και θα πλαισιώσουν τον τρομερό Γιάννη Αντετοκούνμπο στον μεγάλο προημιτελικό του Eurobasket με τη Λιθουανία και τους βρήκε στα πρόσωπα των Βασίλη Τολιόπουλου και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τη Λιθουανία και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket, όπου θα διεκδικήσει κόντρα στην Τουρκία την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη – στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της στη διοργάνωση μέχρι το επόμενο – παρουσιάστηκε πανέτοιμη, γνωρίζοντας ακριβώς τι έπρεπε να κάνει στο παρκέ για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε, φυσικά, της γαλανόλευκης, όντας με διαφορά ο καλύτερος παίκτης της, ωστόσο για να κερδίσει η Ελλάδα τη Λιθουανία, χρειαζόταν ο Έλληνας σούπερ σταρ βοήθειες. Και αυτές ήρθαν από αρκετούς παίκτες αλλά κυρίως από δύο που δεν είχαν κάνει τη διαφορά μέχρι εκείνο το σημείο στη διοργάνωση. O λόγος για τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

O Mr 75% Βασίλης Τολιόπουλος

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε το ιστορικό ματς με 6/8 σουτ εντός πεδιάς, αποτελώντας τον δεύτερο σκόρερ της ομάδας με 17 πόντους, πίσω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η επίδρασή του ήταν τόσο μεγάλη, που στα 16:04 που έμεινε στο παρκέ η Εθνική είχε +16 (στους πόσους πόντους έβαλε και σε αυτούς που δέχθηκε).

Όλα όσα έκανε ο Βασίλης Τολιόπουλος

17 πόντοι

3/4 δίποντα

3/4 τρίποντα

2/2 βολές

1 ριμπάουντ

1 ασίστ

3 φάουλ

+ 16

17 στο σύστημα αξιολόγησης

16:04 λεπτά

Το step up του Κώστα Αντετοκούνμπο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βγήκε μπροστά στον κρίσιμο προημιτελικό με τη Λιθουανία. Με +19 και 4 τάπες ο Έλληνας σέντερ έκανε τη διαφορά στο πιο απαιτητικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας.

Ο μικρότερος αδερφός του Γιάννη έπαιξε με ενέργεια και τρομερή συγκέντρωση, προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες κυρίως στην άμυνα αλλά και στην επίθεση.

Περιόρισε όσο μπορούσε τον τρομερό Γιόνας Βαλαντσιούνας, έκλεισε τα… φώτα 4 φορές στους αντιπάλους τους, ενώ σημείωσε 4 πόντους με 2/2 δίποντα, είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 15:55 λεπτά συμμετοχής.

Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οδοστρωτήρας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι συγκλονιστικός στη νίκη της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Λιθουανία, φτάνοντας τα 11 συνεχόμενα παιχνίδια με 25 ή παραπάνω πόντους.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έδωσε ακόμα μία μπασκετική παράσταση, σταματώντας στους 29 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ, διαλύοντας τη λιθουανική άμυνα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πλέον μπροστά του δύο μεγάλες προκλήσεις. Να κατακτήσει ένα μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας και να σπάσει το ρεκόρ του Νίκου Γκάλη, ο οποίος είχε σταματήσει στα 19 σερί παιχνίδια με 25+πόντους.