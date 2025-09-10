Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Φινλανδία – Γεωργία για τα προημιτελικά του Eurobasket. Ο νικητής του αγώνα θα πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γερμανία – Σλοβενία.
Φινλανδία – Γεωργία live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025
33-18 με νέα τρίποντη βόμβα του Μαξούνι
30-18 μειώνει με τρίποντο ο Μαμουκελασβίλι
30-15 από τον Μαξούνι και double-score
Φινλανδία: 5/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 0/1 βολή, 11 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 3 επιθετικά), 8 ασίστ, 4 φάουλ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ
Γεωργία: 4/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ (5 αμυντικά - 2 επιθετικά), 5 ασίστ, 4 φάουλ, 2 λάθη, 2 μπλοκ
Καταιγιστικοί οι Φινλανδοί από την περιφέρεια
25-15 με νέο τρίποντο του Σάλιν
22-15 μειώνει ο Σερμαντίνι
Οι Φινλανδοί πυροβολούν από την περιφέρεια και ξεφεύγουν με 9 πόντους λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου
16-13 με 1/2 βολές του Μαμουκελασβίλι
16-12 με τον Μαξούνι
14-12 μπροστά και πάλι η Φινλανδία με τον Μάρκανεν
12-12 με κάρφωμα του Σενγκέλια
12-10 μπροστά η Φινλανδία με τον Μάρκανεν
8-10 με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Μπιτάτζε
8-7 απαντάει η Φινλανδία με τρίποντο του Γιάντουνεν
5-7 μπροστά και πάλι η Γεωργία με τρίποντο του Σενγκέλια
5-4 προσπερνάει η Φινλανδία με τρίποντο του Μάρκανεν
2-4 μπροστά η Γεωργία με καλάθι του Σενγκέλια
2-2 μετά από 2 λεπτά
Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γερμανία - Σλοβενία στα ημιτελικά
Κανείς δεν περίμενε ότι θα έφταναν μέχρι τα προημιτελικά, με τη Φινλανδία να σοκάρει τους Σέρβους και τη Γεωργία τους Γάλλους
Οι Έλληνες φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν χαλαρά τον τρίτο προημιτελικό, με τη γαλανόλευκη να έχει κλείσει από χθες θέση στα ημιτελικά, μετά τη νίκη της επί της Λιθουανίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Φινλανδίας με τη Γεωργία για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025
