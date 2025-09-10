Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Φινλανδία – Γεωργία live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Μία εκ των δύο εκπλήξεων της φετινής διοργάνωσης θα κλείσει θέση στα ημιτελικά
Ο Μάρκανεν κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία
Eurobasket 2025
Προημιτελικός
28 - 15
1η περίοδος
Ο Μάρκανεν κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία / Lehtikuva via REUTERS

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Φινλανδία – Γεωργία για τα προημιτελικά του Eurobasket. Ο νικητής του αγώνα θα πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γερμανία – Σλοβενία.

17:22 | 10.09.2025

33-18 με νέα τρίποντη βόμβα του Μαξούνι

17:21 | 10.09.2025

30-18 μειώνει με τρίποντο ο Μαμουκελασβίλι

17:21 | 10.09.2025

30-15 από τον Μαξούνι και double-score

17:20 | 10.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
17:20 | 10.09.2025
Τα στατιστικά της πρώτης περιόδου

Φινλανδία: 5/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 0/1 βολή, 11 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 3 επιθετικά), 8 ασίστ, 4 φάουλ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ

Γεωργία: 4/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ (5 αμυντικά - 2 επιθετικά), 5 ασίστ, 4 φάουλ, 2 λάθη, 2 μπλοκ

17:16 | 10.09.2025
28-15 με τρίποντη βόμβα του Γιάντουνεν στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου!

Καταιγιστικοί οι Φινλανδοί από την περιφέρεια

17:16 | 10.09.2025

25-15 με νέο τρίποντο του Σάλιν

17:14 | 10.09.2025

22-15 μειώνει ο Σερμαντίνι

17:13 | 10.09.2025
22-13 για τη Φινλανδία!

Οι Φινλανδοί πυροβολούν από την περιφέρεια και ξεφεύγουν με 9 πόντους λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου

17:12 | 10.09.2025
19-13 με τρίποντο του Σάλιν
17:10 | 10.09.2025

16-13 με 1/2 βολές του Μαμουκελασβίλι

17:10 | 10.09.2025

16-12 με τον Μαξούνι

17:09 | 10.09.2025

14-12 μπροστά και πάλι η Φινλανδία με τον Μάρκανεν

17:09 | 10.09.2025

12-12 με κάρφωμα του Σενγκέλια

17:08 | 10.09.2025

12-10 μπροστά η Φινλανδία με τον Μάρκανεν

17:06 | 10.09.2025
10-10 ισοφαρίζει ο Σάλιν στο 5'
17:06 | 10.09.2025

8-10 με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Μπιτάτζε

17:06 | 10.09.2025

8-7 απαντάει η Φινλανδία με τρίποντο του Γιάντουνεν

17:04 | 10.09.2025

5-7 μπροστά και πάλι η Γεωργία με τρίποντο του Σενγκέλια

17:04 | 10.09.2025

5-4 προσπερνάει η Φινλανδία με τρίποντο του Μάρκανεν

17:03 | 10.09.2025

2-4 μπροστά η Γεωργία με καλάθι του Σενγκέλια

17:02 | 10.09.2025

2-2 μετά από 2 λεπτά

17:02 | 10.09.2025
Πάμε τώρα στο παιχνίδι, το οποίο έχει ξεκινήσει κάπως νευρικά για τις δύο ομάδες
17:01 | 10.09.2025
Ο νικητής προκρίνεται στα ημιτελικά και μπαίνει στη ζώνη των μεταλλίων

Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γερμανία - Σλοβενία στα ημιτελικά

17:01 | 10.09.2025
Φινλανδία και Γεωργία είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις του τουρνουά

Κανείς δεν περίμενε ότι θα έφταναν μέχρι τα προημιτελικά, με τη Φινλανδία να σοκάρει τους Σέρβους και τη Γεωργία τους Γάλλους

17:01 | 10.09.2025
Ο Βασίλης Τολιόπουλος με τον Κώστα Σλούκα στο Ελλάδα - Λιθουανία
Λιθουανία – Ελλάδα: Η έκρηξη του Βασίλη Τολιόπουλου, ο σαρωτικός Γιάννης και ο καταλυτικός Κώστας Αντετοκούνμπο
Ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκαναν το βήμα μπροστά στον προημιτελικό με τη Λιθουανία
17:00 | 10.09.2025

Οι Έλληνες φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν χαλαρά τον τρίτο προημιτελικό, με τη γαλανόλευκη να έχει κλείσει από χθες θέση στα ημιτελικά, μετά τη νίκη της επί της Λιθουανίας

17:00 | 10.09.2025
Δεύτερη ημέρα προημιτελικών, η οποία είναι χαλαρή για την Εθνική Ελλάδας
16:57 | 10.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Φινλανδίας με τη Γεωργία για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo