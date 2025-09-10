Φινλανδία – Γεωργία live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Οι Έλληνες φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν χαλαρά τον τρίτο προημιτελικό, με τη γαλανόλευκη να έχει κλείσει από χθες θέση στα ημιτελικά, μετά τη νίκη της επί της Λιθουανίας