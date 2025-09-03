Φινλανδία – Γερμανία 61-91: Σαρωτική εμφάνιση και νίκη για τους Παγκόσμιους πρωταθλητές

Με επίδειξη δύναμης και πλήρη κυριαρχία από τα πρώτα λεπτά, η Γερμανία επικράτησε με το εμφατικό 91-61 της Φινλανδίας, κατακτώντας πανάξια την πρώτη θέση στον Β’ Όμιλο του Eurobasket.

Η ομάδα του Ντένις Σρούντερ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το ματς από το πρώτο ημίχρονο, όταν και πήρε διψήφιο προβάδισμα (36-50). Κορυφαίος των νικητών ο Φραντς Βάγκνερ με 23 πόντους, ενώ από την Φινλανδία ξεχώρισε ο Όλιβερ Νκαμούα (16π., 11ρ.), τη στιγμή που ο αστέρας της ομάδας, Λάουρι Μάρκανεν, περιορίστηκε στους 11. Με αυτό τον τρόπο η Γερμανία οποία προκρίθηκε με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στα νοκ – άουτ του Eurobasket θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία, με τις δυο ομάδες να αναμετριούνται για μία θέση στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 4, Σαλίν 2, Νκαμούα 16 (1), Γιάντουνεν 5 (1), Βάλτονεν, Μάντσεν 6, Ματσούνι 9 (2), Μάρκανεν 11, Γκούσταβσον 2, Γκράντισον 6, Σεπάλα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 7 (1), Τ. Ντα Σίλβα 11 (2), Βάγκνερ 23 (1), Τάις 6, Σρούντερ 16 (2), Χόλατς 4, Τίμαν 12, Κράτζερ, Ομπστ 3 (1).