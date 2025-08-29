Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: «Διαστημικός» Μάρκανεν έγραψε ιστορία στο Eurobasket

Με τον Λάουρι Μάρκανεν να είναι ασταμάτητος και να φθάνει σε μία ιστορική επίδοση στο Eurobasket, η Φινλανδία έφθασε σε μία επιβλητική νίκη με 109-79 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Με 43 πόντους σε λιγότερο από 23 λεπτά αγώνα, ο Λάουρι Μάρκανεν ανέβηκε στην 8η θέση με τους περισσότερους πόντους σε ένα ματς του Eurobasket (και μόλις 3 λιγότερους από τον… άπιαστο Νίκο Γκάλη) και η Φινλανδία “σάρωσε” από την αρχή του αγώνα τη Μεγάλη Βρετανία, στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο σούπερ σταρ του NBA είχε 29 πόντους από το πρώτο ημίχρονο και έφθασε τους 43 πόντους με 7/13 τρίποντα, “σκοτώνοντας” από νωρίς τους αντιπάλους του, για να επιτρέψει στον προπονητή του να τον… ξεκουράσει στο τέλος. Η Φινλανδία δεν πήρε πάντως το… πόδι από το γκάζι και “εκτόξευσε” τη διαφορά στο +30 μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 58-42, 81-56, 109-79

LAURI MARKKANEN IS UP TO 43 POINTS pic.twitter.com/hjXVxjE88F
August 29, 2025

Τα στατιστικά των παικτών

Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σάλιν 21 (7/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ν’Καμούα 13 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιάντουνεν 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βάλτονεν 6, Μάντσεν 1 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μάχουνι 5 (1), Μάρκανεν 43 (6/9 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 10/11 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Μουούρινεν 6 (4 ριμπάουντ), Γκούσταβσον 4, Σέπαλα 2 (2 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Μεγάλη Βρετανία (Στόιτελ): Χίμπερτ 5 (1), Ανταμού 3 (1), Νέλσον 13 (2/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Φίλιπ 10 (4 ριμπάουντ), Μπέλο 4 (4 ριμπάουντ), Γέμποα 10 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Χέσον 12 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Γουίτλ 8 (4 ριμπάουντ), Άκιν 3 (6 ριμπάουντ), Γουίλαν 3 (1/4 τρίποντα).