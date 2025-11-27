Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Η ώρα του αγώνα για το Conference League και τα κανάλια που θα τον μεταδώσουν

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο “Αρτέμιο Φράνκι” την Φιορεντίνα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League και γνωρίζει ότι σε περίπτωση που αποφύγει την ήττα, θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 15η θέση της League Phase του Conference League με 4 βαθμούς και γνωρίζει ότι εάν πάρει βαθμό ή βαθμούς στην έδρα της Φιορεντίνα, θα αυξήσει σημαντικά τις ελπίδες της, να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τους “16” της διοργάνωσης.

Η σέντρα του Φιορεντίνα – ΑΕΚ θα γίνει στις 22:00 και το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD και τον ANT1. Φυσικά, θα υπάρξει και live ενημέρωση της εξέλιξής του από το Newsit.gr.