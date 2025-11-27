Αθλητικά

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Το γκολ του Γκατσίνοβιτς για το 1-0 της Ένωσης στη Φλωρεντία

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα λίγο πριν το ημίχρονο κόντρα στη Φιορεντίνα
Ο Γκατσίνοβιτς πανηγυρίζει κόντρα στη Φιορεντίνα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γκατσίνοβιτς πανηγυρίζει κόντρα στη Φιορεντίνα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φιορεντίνα στην Ιταλία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 35ο λεπτό με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Με την Φιορεντίνα να έχει ένα ακυρωμένο γκολ μέσω VAR στο ξεκίνημα του αγώνα, η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να προηγηθεί στο ματς, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να “παγώνει” το “Αρτέμιο Φράνκι” στο Conference League.

Από σέντρα του Πινέδα από αριστερά με το δεξί πόδι, η μπάλα έφθασε στον Πήλιο στην περιοχή, ο οποίος τη βρήκε με το κεφάλι αρκετά για να τη στρώσει στον Σέρβο μέσο, ο οποίος και πλάσαρε ιδανικά με τη μία, για το 1-0 της ΑΕΚ στο ματς.

Η ΑΕΚ πήγε μάλιστα με το υπέρ της 1-0 στα αποδυτήρια.

