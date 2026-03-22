Φιορεντίνα – Ίντερ 1-1: Απώλεια βαθμών για τους «νερατζούρι» στη Φλωρεντία και όλα ανοιχτά για τον τίτλο στη Serie A

Η Μίλαν είναι στο -6 από την πρωτοπόρο Ίντερ
Φιορεντίνα - Ίντερ
Μονομαχία στο Φιορεντίνα - Ίντερ

Η Ίντερ παρότι προηγήθηκε δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα και έχασε δύο βαθμούς στο παιχνίδι με τη Φιορεντίνα με το τελικό σκορ του αγώνα να είναι 1-1 για την 30η αγωνιστική της Serie A.

Ο Εσπόζιτο στο 1′ άνοιξε το σκορ για την Ίντερ κόντρα στην Φιορεντίνα, μετά από ασίστ του Μπαρέλα και όλα έδειχναν ότι οι «νερατζούρι» θα περάσουν εύκολα από τη Φλωρεντία.

Οι γηπεδούχοι, όμως είχαν αντίθετη άποψη και με τον Εντούρ στο 77′ ισοφάρισαν σε 1-1 και κράτησαν το βαθμό μέχρι το φινάλε και ανάγκασαν την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος σε σημαντική απώλεια βαθμών.

Η Ίντερ είναι πρώτη με 69 βαθμούς με την Μίλαν να είναι στη δεύτερη θέση με 63 βαθμούς και με 8 αγωνιστικές να απομένουν όλα είναι ανοιχτά πλέον στη μάχη του τίτλου.

Αθλητικά
