Φιορεντίνα – Νάπολι 1-3: Ασταμάτητοι οι πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στη Serie A

Η Νάπολι εμφανίζεται σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν και πέτυχε εύκολα την τρίτη της νίκη σε τρία παιχνίδια στη Serie A, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα της Φιορεντίνα.

Με τον Ντε Μπρόινε να ανοίγει το σκορ με πέναλτι μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, η Νάπολι κατάφερε να “τελειώσει” το ματς από νωρίς στην έδρα της Φιορεντίνα. Ο Χόιλουντ πέτυχε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του στο 14′ και στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπεουκεμά έβαλε πρόωρο… τέλος στο ματς.

Οι “Βιόλα” μείωσαν στο 79′ με τον Ρανιέρι, αλλά δεν κατάφερε να “απειλήσουν” ουσιαστικά τους περσινούς πρωταθλητές της Serie A, οι οποίοι και προελαύνουν και φέτος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Οι Ναπολιτάνοι έχουν το απόλυτο με 9 βαθμούς και δείχνουν έτοιμοι να… υπερασπιστούν τον τίτλο τους στην Ιταλία.