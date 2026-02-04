Φλοίσβος – Ολυμπιακός 3-1: Τεράστια έκπληξη από την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, απέκλεισε τον Κυπελλούχο Ελλάδας

Ο Φλοίσβος έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο Κύπελλο Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών, καθώς νίκησε τον περσινό τροπαιούχο Ολυμπιακό με 3-1 σετ στο κλειστό «Σοφία Μπεφόν» και παίρνοντας το εισιτήριο για τη φάση των «8» του θεσμού.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1, ο Φλοίσβος κυριάρχησε στα τρία επόμενα σετ του Ολυμπιακού και πήρε τη νίκη έχοντας απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Πρώτος σκόρερ για το σύνολο του Κώστα Χριστοφιδέλη ήταν ο Έγκλεσκαλνς με 24 πόντους, με τον Κόβαρ να ακολουθεί με 13, ενώ από πλευράς των Πειραιωτών ξεχώρισαν οι Ατανασίεβιτς και Σέντλατσεκ, που κατέγραψαν από 15 πόντους ο καθένας.

Τα σετ: 3-1 (19-25, 25-21, 25-22, 25-17)

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 5 άσους, 51 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 7 άσους, 50 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 13 (11/23 επ., 2 άσοι, 41% υπ. – 29% άριστες), Μελλές 5 (1/5 επ., 4 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 9 (8/13 επ., 1 άσος, 39% υπ. – 33% άριστες), Αρμενάκης, Βιλιμάνοβιτς 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 24 (20/30 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ., 44% υπ. – 31% άριστες), Χαραλαμπίδης 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Καπετανίδης 9 (8/9 επ., 1 άσος, 36% υπ. – 21% άριστες), Σωνάκης (λ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 12 (10/16 επ., 2 μπλοκ), Σέντλατσεκ 15 (11/26 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 52% υπ. – 23% άριστες), Πέριν 9 (9/24 επ., 45% υπ. – 40% άριστες), Ατανασίεβιτς 15 (13/29 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Καβάνα 5 (3/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Λινάρδος 5 (4/7 επ., 1 άσος) / Τζιάβρας (λ., 53% υπ. – 37% άριστες), Χασμπάλα, Κουμεντάκης, Ζουπάνη 1 (1 άσος), Δαλακούρας 1 (0/2 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ.)

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός πέρασε με σχετική άνεση απ’ την έδρα της Κηφισιάς, επικρατώντας με 3-1 σετ, ενώ ακόμη πιο εύκολη ήταν η νίκη του ΟΦΗ στην έδρα του Παμβοχαϊκού με 3-0 σετ και του ΠΑΟΚ στην έδρα του Ήφαιστου Φλώρινας με 3-0 σετ.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη Γ’ Φάση του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Άρης – Μίλωνας 2-3 (28-26, 27-25, 23-25, 16-25, 11-15)

Ηρακλής – Πανιώνιος 2-3 (20-25, 31-29, 25-17, 28-30, 13-15)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

ΧΑΝΘ – Φοίνικας Σύρου 0-3 (15-25, 13-25, 12-25)

Παμβοχαϊκός – ΟΦΗ 0-3 (18-25, 14-25, 19-25)

Φλοίσβος – Ολυμπιακός 3-1 (19-25, 25-22, 25-21, 25-17)

Ήφαιστος Φλώρινας – ΠΑΟΚ 0-3 (15-25, 18-25, 19-25)

ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός 1-3 (22-25, 16-25, 26-24, 17-25)

Πανερυθραϊκός – Καλαμάτα 80 0-3 (25-27, 20-25, 23-25)